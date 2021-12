Taxas futuras de juros têm oscilações contidas à espera do IPCA-15

22/12/2021 | 10:01



As taxas negociadas no mercado futuro de juros registram oscilações contidas na manhã desta quarta-feira, 22, com o mercado dedicado a promover ajustes, afirmam os profissionais de renda fixa. Com quedas sucessivas nos últimos dias, especialmente na ponta longa da curva, operadores não descartam alta nesses vencimentos, o que ainda não é percebido nitidamente.

Os termos da aprovação do Orçamento de 2022 geram cautela nas mesas de operações, principalmente pelo risco de que outras categorias do funcionalismo público passem a pressionar o governo por reajustes de salários, que foram previstos na verba da União apenas para policiais federais.

Em um ambiente de noticiário econômico escasso, liquidez reduzida e com os analistas à espera do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de dezembro (na quinta-feira), o espaço para oscilações mais expressivas é limitado. No exterior, a quarta-feira é morna e os investidores aguardam a divulgação dos dados da economia norte-americana no terceiro trimestre.

Às 9h54, o Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2023 tinha taxa de 11,40%, ante 11,41% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 projetava 10,41%, ante 10,39% do ajuste anterior. No vencimento de janeiro de 2027, a taxa estava em 10,34%, ante 10,39% do ajuste de ontem.