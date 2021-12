Testes do 33Giga: conheça os melhores eletrônicos de 2021

Da Redação

Do 33Giga



22/12/2021 | 08:58



Ao longo do ano, a equipe do 33Giga testou uma série de produtos, como smartphones, headphones, assistentes virtuais e muito mais. Na galeria, você confere os 51 melhores eletrônicos de 2021. Se interessou por algum? É só clicar no link para conferir o review completo.

Moto G9 Plus. O teste completo você confere em https://bit.ly/3t744AL Moto G9 Plus. O teste completo você confere em https://bit.ly/3t744AL × Nokia 5.3. O teste completo você confere em http://bit.ly/2LDzWwD Nokia 5.3. O teste completo você confere em http://bit.ly/2LDzWwD × Realme 8 Pro. Confira o teste completo em https://bit.ly/3n8CJOK Realme 8 Pro. Confira o teste completo em https://bit.ly/3n8CJOK × Realme 7 5G. Você confere o teste completo em https://bit.ly/3wQN8RF Realme 7 5G. Você confere o teste completo em https://bit.ly/3wQN8RF × Realme 7 Pro. O teste completo você confere em https://bit.ly/3myhXp8 Realme 7 Pro. O teste completo você confere em https://bit.ly/3myhXp8 × Realme 7. Veja o teste completo em https://bit.ly/3trIart Realme 7. Veja o teste completo em https://bit.ly/3trIart × Redmi Note 10 PRO. Confira o teste completo em https://bit.ly/3tkWof6 Redmi Note 10 PRO. Confira o teste completo em https://bit.ly/3tkWof6 × Smart Roteador Mesh Fast, da Positivo. Veja o teste completo em https://bit.ly/30L1jfi Smart Roteador Mesh Fast, da Positivo. Veja o teste completo em https://bit.ly/30L1jfi × Predator Helios 300, da Acer. O teste completo você vê em http://bit.ly/3loEQLn Predator Helios 300, da Acer. O teste completo você vê em http://bit.ly/3loEQLn × Acer Predator XB253Q GX. Confira o teste completo em https://bit.ly/3myaQNy Acer Predator XB253Q GX. Confira o teste completo em https://bit.ly/3myaQNy × HyperX Pulsefire Dart. Veja o teste completo em https://bit.ly/3mAwDnH HyperX Pulsefire Dart. Veja o teste completo em https://bit.ly/3mAwDnH × Logitech G413 Carbon. Você vê o teste completo em https://bit.ly/2XCpA5F Logitech G413 Carbon. Você vê o teste completo em https://bit.ly/2XCpA5F × Logitech MX Anywhere 3. O teste completo você confere em http://bit.ly/3aKbXUM Logitech MX Anywhere 3. O teste completo você confere em http://bit.ly/3aKbXUM × MX Keys, da Logitech. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3tyn8HS MX Keys, da Logitech. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3tyn8HS × SSD Imation A320. Confira o teste completo em https://bit.ly/3mx0gq6 SSD Imation A320. Confira o teste completo em https://bit.ly/3mx0gq6 × Xbox Series S. O teste completo você vê em https://bit.ly/3ga8pQn Xbox Series S. O teste completo você vê em https://bit.ly/3ga8pQn × Vidlok Business Webcam W91. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3jN2GRA Vidlok Business Webcam W91. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3jN2GRA × Baseus Desk Lamp. Veja o teste completo em https://bit.ly/3lSrDLi Baseus Desk Lamp. Veja o teste completo em https://bit.ly/3lSrDLi × Sennheiser HD 250BT. Você vê o teste completo em https://bit.ly/38Lwzf2 Sennheiser HD 250BT. Você vê o teste completo em https://bit.ly/38Lwzf2 × Corsair HS70 Pro Wireless. Você confere o teste completo em https://bit.ly/3cou1pg Corsair HS70 Pro Wireless. Você confere o teste completo em https://bit.ly/3cou1pg × Beats Flex. O teste completo você vê em http://bit.ly/3tNwFw2 Beats Flex. O teste completo você vê em http://bit.ly/3tNwFw2 × LUDOS Specta. Acompanhe o teste completo em https://bit.ly/3zzTYe6 LUDOS Specta. Acompanhe o teste completo em https://bit.ly/3zzTYe6 × Beats Studio Buds. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3ELxnPy Beats Studio Buds. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3ELxnPy × Baseus Bowie E8. Confira o teste completo em https://bit.ly/3o2tBLR Baseus Bowie E8. Confira o teste completo em https://bit.ly/3o2tBLR × Thinkplus Live Pods XT83, da Lenovo. Veja o teste completo em https://bit.ly/38JIv0J Thinkplus Live Pods XT83, da Lenovo. Veja o teste completo em https://bit.ly/38JIv0J × Haylou MoriPods. Confira o teste completo em https://bit.ly/3h4PF44 Haylou MoriPods. Confira o teste completo em https://bit.ly/3h4PF44 × Sound Bar LG SP9A. Veja o teste completo em https://bit.ly/3oO1kHD Sound Bar LG SP9A. Veja o teste completo em https://bit.ly/3oO1kHD × Samsung HW-Q60T. O teste completo você vê em https://bit.ly/3s48mrm https://bit.ly/3s48mrm Samsung HW-Q60T. O teste completo você vê em https://bit.ly/3s48mrm https://bit.ly/3s48mrm × Soundcore Icon Mini, da Anker. O teste completo você vê em https://bit.ly/33Om37u Soundcore Icon Mini, da Anker. O teste completo você vê em https://bit.ly/33Om37u × Amvox Gigante (ACA 188). O teste completo você confere em http://bit.ly/3nChLUN Amvox Gigante (ACA 188). O teste completo você confere em http://bit.ly/3nChLUN × Roomba i7+, da iRobot. Veja o teste completo em https://bit.ly/3zPI3di Roomba i7+, da iRobot. Veja o teste completo em https://bit.ly/3zPI3di × Eufy RoboVac G10, da Anker. Veja o teste completo em https://bit.ly/3hXsARu Eufy RoboVac G10, da Anker. Veja o teste completo em https://bit.ly/3hXsARu × Smart TV Britânia BTV55Q20N5SBL. Confira o teste completo em https://bit.ly/3nI1K2Q Smart TV Britânia BTV55Q20N5SBL. Confira o teste completo em https://bit.ly/3nI1K2Q × Smart TV Samsung Q80T. O teste completo você vê em http://bit.ly/3tqEhUf Smart TV Samsung Q80T. O teste completo você vê em http://bit.ly/3tqEhUf × Fire Stick TV 4K, da Amazon. Veja o teste completo em https://bit.ly/3gdx44I Fire Stick TV 4K, da Amazon. Veja o teste completo em https://bit.ly/3gdx44I × Fire TV Stick. Confira o teste completo em https://bit.ly/3vLTwrS Fire TV Stick. Confira o teste completo em https://bit.ly/3vLTwrS × Echo Dot (4ª Geração). O teste completo você confere em http://bit.ly/3bEKZ2x Echo Dot (4ª Geração). O teste completo você confere em http://bit.ly/3bEKZ2x × Roteador Google Nest WiFi. Confira o teste completo em https://bit.ly/3h4NUE0 Roteador Google Nest WiFi. Confira o teste completo em https://bit.ly/3h4NUE0 × Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1. Veja o teste completo em https://bit.ly/3h7yS0h Cabo Anker Adaptador USB-C 5 em 1. Veja o teste completo em https://bit.ly/3h7yS0h × Hub USB-C Baseus 8 em 1. Teste completo disponível em https://bit.ly/3yNKY4T Hub USB-C Baseus 8 em 1. Teste completo disponível em https://bit.ly/3yNKY4T × Echo Show 10, da Amazon. Veja o teste completo em https://bit.ly/3dPEh9V Echo Show 10, da Amazon. Veja o teste completo em https://bit.ly/3dPEh9V × Novo Kindle Paperwhite (2021). Confira o teste completo em https://bit.ly/3FkKxmw Novo Kindle Paperwhite (2021). Confira o teste completo em https://bit.ly/3FkKxmw × Wacom Intuos Pro M. O teste completo você confere em http://bit.ly/3t1m67p Wacom Intuos Pro M. O teste completo você confere em http://bit.ly/3t1m67p × PuriCare 360º, da LG. Confira o teste completo em https://bit.ly/3DTpesb PuriCare 360º, da LG. Confira o teste completo em https://bit.ly/3DTpesb × Philips HUE. O teste completo você vê em http://bit.ly/2XChCWX Philips HUE. O teste completo você vê em http://bit.ly/2XChCWX × Yeelight LED Bulb 1S (Color). Teste completo disponível em https://bit.ly/3h42lbK Yeelight LED Bulb 1S (Color). Teste completo disponível em https://bit.ly/3h42lbK × Foreo BEAR. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3qWtmDC Foreo BEAR. Você vê o teste completo em https://bit.ly/3qWtmDC × Mi Body Composition Scale 2, da Xiaomi. O teste completo você vê em http://bit.ly/3rBmVmz Mi Body Composition Scale 2, da Xiaomi. O teste completo você vê em http://bit.ly/3rBmVmz × IMILAB W12. Acompanhe o teste completo em https://bit.ly/3DOsN2G IMILAB W12. Acompanhe o teste completo em https://bit.ly/3DOsN2G × Positivo Smart Video Porteiro Wi-Fi. O teste completo você vê em http://bit.ly/30ii11X Positivo Smart Video Porteiro Wi-Fi. O teste completo você vê em http://bit.ly/30ii11X × Baseus Cube PD Quick Charger. Teste completo disponível em https://bit.ly/2XHgHYJ Baseus Cube PD Quick Charger. Teste completo disponível em https://bit.ly/2XHgHYJ ×