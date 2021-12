Justiça libera R$ 1,46 bi para quitar processos de aposentados do INSS

Da Redação



22/12/2021 | 08:25



Os aposentados e pensionistas que venceram processos contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) poderão ter uma boa notícia nos últimos dias do ano. O CJF (Conselho de Justiça Federal) enviou aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) de todo o País ordem para pagamentos de atrasados que superam a marca de R$ 1,461 bilhão correspondentes a 79.836 processos de 103.619 beneficiários. Somente para o TRF-3, que representa os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, são R$ 165,7 milhões, destinados a 6.427 processos de 7.498 beneficiários.

São causas que envolvem matérias previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. A liberação dos recursos vai depender da tramitação em cada um dos tribunais.

Todos os casos correspondem a RPVs (Requisições de Pequeno Valor), que são os atrasados de até 60 salários mínimos, ou que atingem o limite de R$ 66 mil neste ano.

Segundo o tribunal, o processamento dos valores, que é a fase em que são abertas contas para depósito dos atrasados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, já começou. Em geral, os segurados atendidos pelo TRF-3 recebem o valor em até sete dias após o início do processamento.

Assim que esse processo for finalizado, o segurado já poderá consultar se seu nome está na lista de pagamento. Eles deverão acessar o site do tribunal e, na página inicial, clicar em ‘Consulta processual’. Em seguida, informar o número do processo e escolher a opção requisições de pagamento.

A partir daí ele tem de optar entre informar o número do registro do advogado na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), processo de origem, ofício requisitório de origem ou número de protocolo. Depois informar o CPF ou o número do processo e depois pesquisar.

Para saber quando será o pagamento será preciso observar as datas que constam em campos específicos. São pagas em dezembro as RPVs que constam como protocolo de novembro.

Segundo o CJF, o dinheiro pago neste mês ainda terá a correção antiga, pela inflação medida pelo IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e não pela taxa Selic, conforme determinado na emenda constitucional 113, oriunda da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios.

A partir do mês que vem, para as RPVs autuadas em dezembro, a correção deverá ser aplicada, já que o novo índice passou a valer no dia 9, data de publicação da emenda