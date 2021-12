Estádio 1º de Maio será palco do jogo Natal sem Fome

Dérek BIttencourt



22/12/2021 | 00:01



O Estádio 1º de Maio será palco amanhã, pela segunda vez, do jogo beneficente promovido pelo ex-jogador Narciso. O evento, chamado Natal sem Fome, volta a São Bernardo – terra natal do organizador – após dez anos e terá as presenças de grandes nomes do futebol brasileiro, entre eles alguns que têm ligação com o Grande ABC, como o são-bernardense Gabriel (do Flamengo), o ribeirão-pirense Willian (Corinthians), Claudinho (ex-Santo André e atualmente no Zenit-RUS), Zé Roberto (ex-Palestra), entre outros, como Guilherme Arana, Caio Ribeiro, Ricardo Oliveira, Malcom, Elias, Giovanni, Júnior, Amoroso, Léo, músicos das bandas Turma do Pagode e Pixote e mais.

A partida está marcada para as 18h e terá transmissão do SporTV, mas será permitida entrada do público. O ingresso vale um quilo de alimento não perecível. Até ontem, 3.000 dos 10 mil bilhetes já haviam sido trocados. O evento conta com apoio da Turma do Campana City.

“A escolha por São Bernardo é sempre importante para mim, porque sou de São Bernardo, nasci no DER, onde fui criado até os 4 anos”, revelou Narciso, que realizará a 17ª edição do evento. “Já é tradicional, faço há 16 anos, a maioria na Vila Belmiro, que é praticamente onde joguei a maior parte da carreira e me sinto à vontade”, afirmou o ex-jogador do Santos. “Mas quando não posso usar a Vila, São Bernardo é sempre opção, porque considero também como minha casa. Dá sempre um friozinho na barriga, porque é um evento para ajudar as pessoas, ainda mais neste momento de dificuldade grande ainda (em razão da pandemia)”, continuou.

Segundo Narciso, esta será a primeira vez que Gabriel terá a oportunidade de jogar no estádio da cidade onde nasceu. “Conversamos ontem (segunda-feira) sobre isso, Ele está muito feliz, porque depois de sua saída de São Bernardo para jogar no Santos, não teve a oportunidade de jogar na cidade. Mesmo que seja jogo de festa, nunca jogou. Disse estar feliz com essa chance de rever o torcedor”, relatou.

Narciso – que tem história de superação na vida ao vencer uma leucemia – exalta que promover este evento é motivo de satisfação, sobretudo por ajudar o próximo. “É sempre muito gratificante para todos. Sabemos que estamos fazendo o bem”, enalteceu o ex-zagueiro.

Ingressos antecipados podem ser trocados no Ginásio Poliesportivo, na Avenida Kennedy. Já no dia do jogo os alimentos devem ser levados ao Estádio 1º de Maio para retirada dos bilhetes.

Em 2011, quando foi realizada pela primeira vez no 1º de Maio, a partida contou com as presenças de Neymar,Paulo Henrique Ganso e Robinho e arrecadou mais de 30 toneladas. No ano passado, o evento foi realizado na Vila Belmiro e contou inclusive com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL).