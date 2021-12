Brasil já tem mais de 141,8 milhões de pessoas com vacinação completa contra a covid

21/12/2021 | 21:20



O Brasil tem 141.831.922 de pessoas, ou 66,49% da população, com o ciclo vacinal contra a covid-19 completo. Nas últimas 24 horas, 208.358 pessoas receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa divulgados nesta terça-feira, 21, do qual o Estadão faz parte. Entretanto, 14 Estados não atualizaram os dados da vacinação nas últimas 24 horas.

Já 160.577.723 pessoas receberam a primeira dose, 75,3% do total da população.

No País, foram aplicadas 23.493.453 doses de reforço, sendo 323.177 nas últimas 24 horas.

Os dados diários de vacinação são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa, que é formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20 horas.