Em duelo tenso, Sevilla e Barcelona empatam pelo Campeonato Espanhol

21/12/2021 | 19:34



Sevilla e Barcelona empataram, por 1 a 1, nesta terça-feira, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado não foi bom para as equipes. O Sevilla alcançou os 38 pontos, cinco atrás do líder Real Madrid, enquanto o time catalão é o sétimo, com 28 pontos.

O primeiro tempo foi marcado por forte marcação dos dois lados. O Sevilla teve mais o domínio da partida, mas só levou algum perigo com Rafa Mir, aos 27 minutos. Já o Barcelona buscava surpreender o adversário com arremates de qualquer ponto do campo, tendo como aliado o gramado molhado pela chuva constante, mas não teve sucesso.

Mas os dois gols vieram após cobranças de escanteios. Os anfitriões abriram o placar, aos 31 minutos, com Papu Gómez, ao bater com categoria, de primeira, após lançamento de Rakitic. O Barcelona devolveu na mesma moeda, no último lance da primeira etapa. Aos 45 minutos, Dembele bateu escanteio e o uruguaio Araujo subiu muito para desviar de cabeça e igualar o placar.

As equipes voltaram para a etapa final em busca da vitória. A disputa era intensa, mas leal. Até os 18 minutos, quando Kounde foi expulso ao arremessar a bola em Jordi Alba. A partir daí, foram quase 15 minutos de faltas violentas e disputas de bola bastante ríspidas.

Com um atleta a mais em campo, o Barcelona foi mais perigoso e teve ótima oportunidade para obter a virada com Gavira, aos 35 minutos, e com Dembele, que acertou a trave direita, aos 38. Os minutos finais foi de pressão total dos visitantes, mas sem êxito.

Em outra partida desta terça-feira, o Villarreal (nono colocado, com 25 pontos), em seu campo, marcou 5 a 2 sobre o Alavés (18º, com 15).