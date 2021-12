Na despedida do ano, Juventus vence e se reaproxima dos líderes do Italiano

21/12/2021 | 18:54



Em sua despedida de 2021, a Juventus fez a lição de casa. Em Turim, derrotou o Cagliari por 2 a 0, nesta terça-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Kean e Bernardeschi foram os autores dos gols dos anfitriões, que voltaram a se aproximar dos líderes da tabela.

Foi a segunda vitória seguida da Juventus, que completou o quinto jogo sem derrota. O time de Turim vem se recuperando na competição, após um fraco início de temporada. Com 34 pontos, está em quinto lugar, a quatro da Atalanta, quarta colocada e que abre a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O Cagliari, por sua vez, é o 19º e penúltimo colocado, com apenas 10 pontos.

Com os brasileiros Arthur e Alex Sandro entre os titulares, a equipe da casa dominou com tranquilidade os visitantes. Na metade do segundo tempo, a posse de bola era de 70% para os donos da casa. Antes disso, ainda no primeiro tempo, Kean abriu o placar, aos 40 minutos.

Mais recuado, o Cagliari pouco investia no ataque. Quando o fazia, não levava maior perigo. Mesmo assim, esteve perto do empate. Em sua melhor chance na partida, aos 14, Raoul Bellanova cruzou rasteiro da direita e Dalbert, cara a cara com o goleiro Szczesny dentro da pequena área, conseguiu mandar para fora.

Superado o susto, a Juventus retomou o domínio. E buscou o segundo gol aos 37 minutos, com Bernardeschi. Nos instantes finais do duelo, o técnico Massimiliano Allegri deu chance ao brasileiro Kaio Jorge. O ex-santista entrou em campo aos 44 minutos e pouco tocou na bola.

A Juventus volta a campo no dia 6 de janeiro para um duelo complicado contra o Napoli, que ocupa a vice-liderança da tabela.

Ainda nesta terça, Genoa e Atalanta empataram sem gols na casa do primeiro. Enquanto a Atalanta briga pelas primeiras posições, o time de Gênova tenta evitar o rebaixamento. Ocupa o 18º e antepenúltimo lugar da classificação.