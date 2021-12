Nketiah faz 3, Arsenal bate Sunderland e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

21/12/2021 | 18:51



O Arsenal está nas semifinais da Copa da Liga Inglesa. E sem sustos. Nesta terça-feira, com hat-trick do jovem Nketiah, o time de Londres não tomou conhecimento do Sunderland, goleando por 5 a 1 no Emirates Stadium e espantando a zebra. O rival era o único dos oito classificados às quartas de final que não está na elite do país.

Foi um dia de superação do Arsenal. Antes de a partida começar, o time comunicou o resultado positivo dos testes para covid-19 dos defensores Pablo Mari, ex-Flamengo, e Chambers, além do meio-campista Lokonga. Maitland-Niles nem foi relacionado pelo técnico Mikel Arteta por também ter sido diagnosticado com o vírus.

Com a confirmação da vaga, agora o time de Arteta aguarda o complemento das quartas para ver, em sorteio, contra quem vai definir uma vaga na decisão da competição. As semifinais ocorrem em janeiro, também em jogo único.

O show particular de Nketiah começou logo com 17 minutos. O jovem atacante inglês, de 22 anos, abriu o marcador e fez festa com os companheiros, Ele ainda deixaria sua marca outras duas vezes após o intervalo, anotando os terceiro e quarto gols. O último dele foi uma pintura no Emirates Stadium. Pepe deu uma caneta no marcador e cruzou para o camisa 30 mandar de letra às redes.

Em nove participações na Copa da Liga Inglesa, Nketiah tem impressionantes dez gols anotados. São cinco na atual edição da competição. Pepe fez o segundo gol do Arsenal após assistência de Soares, e Broadhead fez o de honra dos visitantes, antes do descanso. Já nos acréscimos do segundo tempo, Patino recebeu de Pepe, outro destaque do Arsenal na partida, e fechou a goleada.

O jogo ficou marcado pela indiferença dos jogadores do Sunderland na hora do protesto antirracismo momentos antes do apito inicial. Enquanto os atletas do Arsenal se ajoelharam, os rivais, todos brancos, seguiram em pé aguardando a bola rolar.