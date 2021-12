Falência ou estratégia?

Diário do Grande ABC



Itapemirim estraga festa de fim de ano de milhares de brasileiros. Prega o ditado popular: ‘Desgraça nunca vem desacompanhada’. Em 2020 e 2021, o mercado de turismo entendeu bem o motivo deste dito. Para fechar o ano, entre amigos-secretos e jantares de confraternização, a ITA anuncia encerramento das atividades, causa demissões, confusões e muito furor entre passageiros que ficaram literalmente no chão do aeroporto. Sem remorso natalino e sem delongas, como fez Avianca, usou método alopático, cortou na raiz, e terminou o que nem começou. Seguramente deve ser a menor historia de empresa aérea. Tema curioso para investigação. Como empresa monta arsenal deste porte e na sequência fecha as portas? Mesma empresa que anunciou investimentos fora do Brasil? Estamos falando de uma companhia aérea e não de barraca de hot-dog.



Será mesmo que a Itapemirim, empresa do segmento de transportes rodoviários, há dezenas de anos em atividade, errou a mão em abrir novo setor? Não acredito! E não coloquem a conta para a Covid, este vírus não tem nada a ver com este erro e outros que estão por aí no setor. Sinceramente, com meus anos de experiência no mercado, aposto minhas fichas em mudança de planos, nos investimentos e amadorismo por parte da ITA. Aliás, amadorismo sim pode ser colocado na conta da Covid. Várias empresas do setor apresentam aventureiros em suas lideranças neste momento, e estes estão errando feio nas suas decisões. O Brasil tem leis muito permissivas para atitudes como esta, não seria a primeira vez que decisão de encerrar uma empresa, usando o caminho da ‘falência’ para lograr isenção, total ou parcial, de responsabilidades fora utilizada.



Novamente, a conta do retrabalho ficará com agências, agentes e funcionários de aeroportos, que não recebem nada por isso, e quando ocorrem esses problemas, passam horas com clientes agressivos e descontrolados em suas mesas e balcões, sendo ameaçados e sofrendo abusos físicos e psicológicos. Nesta semana, vídeo de agente de viagens circulou por todas as redes sociais. Nele, uma atendente completamente acuada e supostamente ameaçada, agride verbalmente a cliente. O vídeo deixa claro o descontrole generalizado que permeia o turismo e que agora potencializou. Que venha o novo ano, que já trás na bagagem contas de 2020 e 2021 que ainda não foram pagas, impostos atrasados, reembolsos dos não embarcados, eleições presidenciais, dólar e euro nas alturas, ações em queda e agora passageiros da ITA sem voo. Será que dá tempo para algo mais em 2021? Já podemos abrir a Cidra e o panetone do Extra? Ah, corra para comprar, porque o Extra também está fechando as portas.



Rodermil Pizzo é jornalista, mestre em hospitalidade, doutorando em comunicação e colunista do Diário, BandFM Brasil, Gazeta Nacional e Diário Mineiro.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

Sem ética nem moral

Jamais teremos Brasil democrático com tanta falta de justiça, com excesso de violência, carente em educação, saúde, segurança, moradia etc, e aprovando verbas de quase R$ 6 bilhões para satisfazer o ‘curral’ político, que está acabando com um dos melhores países do mundo. O que mais preocupa a população é a falta de moral e ética de ‘políticos’ que se dizem representantes do povo. Portanto, aos brasileiros que amam e se orgulham dessa Nação, as respostas serão dadas nas urnas, nas próximas e futuras eleições, porque o povo está acordando e cansado de ser instrumento e massa de manobra de políticos condenados, corruptos e ladrões.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá



Vagas

Em relação às vagas para o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o site não abre! Que coisa feia! A Prefeitura de São Caetano colocou na sua página no Facebook link para as pessoas se inscreverem a essas vagas. Já faz uma semana e ninguém consegue entrar no link. O site não abre! Que coisa feia para uma cidade de primeiro mundo.

Fernando Zucatelli

São Caetano



Dobradinha

Estou assistindo à surpresa e à estupefação de tucanos e petistas pela insólita, na opinião deles, possível dobradinha Lula/Alckmin. Para aqueles que agiam como alienados partidários e acreditavam naquela história de adversários, parece que a realidade caiu como pedra sobre suas cabeças. Espero que agora, com os pés no chão, tomem ciência de que o PSDB e o PT sempre foram irmãos siameses que mamavam e mamam na mesma teta. Atuam em público como adversários, mas nos bastidores formam parceria obscura e funesta que visa apenas o poder a qualquer custo. Nada diferente dos demais partidos políticos brasileiros, todos farinha podre do mesmo saco.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Perdulário

O Brasil é País perdulário que não sabe empregar os seus recursos. A previsão orçamentária para 2022 prevê R$ 44 bilhões de investimentos. Também para 2022 o fundo eleitoral é de R$ 5,7 bilhões e o fundo partidário, R$ 979,4 milhões, ou seja, 15% dos R$ 44 bilhões, que poderiam ser investidos para o bem coletivo, estão sendo jogados no lixo. São absurdas tais dotações para a área política, deveriam ser extintas.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Herói

Homenagem ao herói, ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro, em plena Avenida Paulista, dia 30 de junho de 2019, diante de público superior a 1 milhão de pessoas, que cantavam em sinal de agradecimento pelo seu brilhante e corajoso ato de combate à corrupção desbragada, praticado pelos poderosos delinquentes do colarinho-branco, que tanto prejudicam a vida dos brasileiros. O povo brasileiro, em sinal de reconhecimento e agradecimento, mostrou que bons exemplos estão sendo reconhecidos por quem não mais se entrega às falsas afirmações e propagandas feitas por quem não pensa no bem-estar social. Os tempos mudaram e a nova tecnologia, quase à velocidade da luz através das redes sociais, está esclarecendo à sociedade tudo o que a mídia se omitiu a fazer. Sabemos o que se sabe hoje sobre os crimes de corrupção que abalaram o País e tudo que já foi apurado.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo