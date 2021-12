Santos empresta Wagner Leonardo ao Fortaleza para zagueiro ganhar experiência

21/12/2021 | 16:30



A chegada de Eduardo Bauermann e a revelação do técnico Fábio Carille que abandonará o esquema com três zagueiros em 2022 fez a diretoria do Santos aceitar ceder o jovem Wagner Leonardo, o Palha, ao Fortaleza. A ideia dos dirigentes é dar experiência ao atleta de apenas 22 anos.

Estratégia semelhante ocorreu no começo de 2021, quando Palha foi emprestado ao Náutico e fazia grande temporada. Por causa das saídas de Luan Peres e Lucas Veríssimo, o jogador acabou requisitado a voltar e deu conta do recado. Mais uma vez, porém, vai ter a chance de jogar no futebol do Nordeste.

Carille deve investir em dupla com Bauermann e Luiz Felipe - ainda pode ganhar mais um defensor -, com Robson e Kaiky na reserva. Palha ficaria sem espaço e sai "para jogar" e adquirir mais experiência para voltar e se firmar ou ser negociado de vez.

"Wagner Leonardo está fechado com o Leão. O zagueiro, que pertence ao Santos, chega por empréstimo até 30/3/2023, com opção de compra", anunciou o Fortaleza em suas redes sociais. "Canhoto e polivalente, o atleta, formado na base santista, também já atuou como lateral-esquerdo e volante."

O defensor chega com prestígio e sob elogios da diretoria do Fortaleza. "É um zagueiro canhoto com 1,86m de altura. Tem boa saída de bola e capacidade de criação de jogo. Já jogou como lateral-esquerdo, inclusive pode ser utilizado também como volante pela esquerda. Então, é um jogador polivalente e jovem de 22 anos. Já jogou Copa Libertadores pelo seu antigo clube. Chega ao Fortaleza, sem sombras de dúvidas, para ajudar com sua energia, polivalência e técnica", explicou o vice-presidente, Alex Santiago.