Sônia Lima é assaltada e fica em estado de choque

21/12/2021 | 16:10



Olha só que susto! Sônia Lima passou por momentos de tensão na tarde do último sábado, dia 18, enquanto estava dirigindo em São Paulo e foi abordada por bandidos altamente violentos que quebraram o vidro de seu carro, isso segundo informações da colunista Fábia de Oliveira. Por conta da ação violenta, a viúva de Wagner Montes ficou em choque e precisou cancelar os compromissos profissionais.

De acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa de Sônia Lima à coluna, ela estava parada em um semáforo, localizado no bairro Ipiranga, quando dois homens em uma moto se aproximaram e, inesperadamente, começaram a golpear os vidros do carro com armas até que eles quebrassem.

Ainda segundo a colunista, o crime ocorreu por volta das 18h, na Avenida Juntas Provisórias. No momento do assalto, ela estava tranquila aguardado o semáforo abrir para poder seguir viagem, quando foi surpreendida com a abordagem dos bandidos. Além dos danos psicológicos, o assalto também acarretou danos financeiros, visto que os bandidos roubaram o celular da apresentadora e realizaram transações bancárias.