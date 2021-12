Da Redação

21/12/2021 | 15:38



A terapeuta e escritora Cintia Amorim Rodrigues Araújo (@cintiaig) , de 42 anos, vai lançar, seu primeiro livro, nesta quarta-feira (22), em Porto Feliz, em São Paulo. A obra se chama Moça, Antecipe a sua Morte e conta sobre as dores emocionais que as mulheres passam durante toda a vida. Cintia se inspirou nas próprias histórias e de fatos vividos por pacientes. A autora ainda traz um guia para as mulheres entenderem os problemas emocionais e se reinventarem. "Trago temas que as mulheres enfrentam e os caminhos que elas podem percorrer também. Percorrer até chegar no ponto de entender as dificuldades e saber lidar com isso", comenta Amorim.

Cada capítulo ainda contém citações bíblicas relacionadas aos temas e atividades para identificar aquilo que está sentindo. "É uma mensagem muito positiva, de se reinventar e deixar tudo para trás. Um processo de transformação", completa a escritora. Cintia participou de uma seleção para publicação do seu livro. Entre cerca de 1.000 livros inscritos, 300 foram selecionados nesse projeto que se chama 300 livros em um dia, com os mentores Pablo Marçal e Elis Freitas.

"Eu já tinha vontade de colocar no papel, são histórias que ja vivenciei e presenciei em meus atendimentos. Então, (esse projeto) foi o que faltava para embarcar", completa. A autora precisou escrever a obra em apenas cinco dias, para conseguir entregar o livro, embarcar, nesta quarta-feira, para São Paulo e participar do lançamento que começa às 16h. "Foram algumas noites sem dormir", lembra emocionada.

Cintia nasceu no Rio de Janeiro mas mora em Brasília. Amorim é formada em Direito.



Foto: Arquivo pessoal

Depois dessa oportunidade, Cintia garante que já pensa no próximo trabalho escrito. "Eu ainda não tenho uma ideia pronta, mas tenho vontade e já penso em continuar", finaliza.