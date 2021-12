Festa Réveillon Mágico comemora 10 anos em Florianópolis

Redação

Do Rota de Férias



21/12/2021 | 15:55



O Réveillon Mágico, uma das festas de virada de ano mais tradicionais de Florianópolis (SC), chega a sua 10ª edição. Além do tradicional sistema all inclusive, a estrutura estará preparada para receber 2.500 pessoas com conforto e segurança, sem deixar o glamour e a diversão de lado.

Réveillon Mágico

O evento acontecerá no Parque Náutico Walter Lange, com vista privilegiada para a ponte Hercílio Luz, cartão-postal da capital catarinense. Com a volta do espetáculo dos fogos de artifício, a festa promete receber 2022 em grande estilo.

O sistema all inclusive – com bebidas e comida à vontade – ganha um diferencial este ano: haverá um cardápio especial para os veganos. O chef Toni Silva, do Sobrallia, assinará o menu da noite. Já o open bar premium contará com marcas como Tanqueray (gin), Ciroc (vodca), Red Label (uísque), Red Bull (energético) e Salton (espumante). Bebidas como cerveja, sucos, refrigerantes e água completarão as opções.

Balada e lounges especiais

Nesta décima edição, a festa será em clima de balada, com atrações musicais de diferentes estilos. O grupo de pagode Sem Abuso, referência no sul do país, é uma delas, assim como o DJ Momm (funk), o cantor sertanejo Fábio Dunk, a banda Vince (pop) e o duo de DJs Cattch.

Para os que desejam curtir a virada em uma experiência ainda mais completa, o evento contará com o Lounge Swing & Balada, um espaço reservado para 400 pessoas, com serviços exclusivos.

Para suprir a demanda, foram disponibilizados mais cinco camarotes, além dos cinco já vendidos. O espaço é uma amostra do Camarote Swing & Balada, realizado anualmente no Desfile das Escolas de Samba na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis.

Raio-X Réveillon Mágico 10 anos Onde: Parque Náutico Walter Lang — Rua Antônio Pereira Oliveira Neto, S/N — Centro — Florianópolis – SC

Quando: 31 de dezembro de 2021

Horário: 22h às 5h

Igressos: Site da Blueticket

