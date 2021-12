Willian Bigode ganha a camisa 17 e fala em fazer 'história bonita' no Fluminense

21/12/2021 | 15:45



Willian Bigode é oficialmente jogador do Fluminense. Nesta terça-feira, o ex-atacante do Palmeiras foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até dezembro de 2023. Feliz na nova casa, o jogador de 35 anos espera "fazer história bonita" no clube com conquistas de títulos.

"É uma alegria muito grande, chego ao Fluminense com uma sensação incrível e um frio na barriga. Estou muito motivado e feliz por esse novo desafio", afirmou o reforço. "As referências que eu tenho, de atletas que jogaram aqui, do ambiente e do dia a dia do clube são excelentes."

Willian revelou ter recebido apenas indicações boas e não escondeu sua ambição em repetir nas Laranjeiras, sob o comando de Abel Braga, o ótimo trabalho do Palmeiras, no qual conquistou cinco títulos e saiu como segundo maior artilheiro do atual elenco, com 66 gols.

"Essa ambição que o clube tem de buscar grandes conquistas me motivou bastante. Chego com essa expectativa de entrar, junto aos meus novos companheiros, para a história do clube com títulos, sempre fazendo o meu melhor, dando o meu máximo e respeitando a todos. Espero ter uma história bonita aqui", disse o atacante.

Willian foi bastante festejado pelos torcedores tricolores e agradeceu toda a receptividade. "Esse carinho é importantíssimo. Quando você recebe esse carinho do torcedor antes mesmo de você entrar em campo é muito bacana. Sei da expectativa e também da minha responsabilidade", afirmou. "É com muita alegria que eu venho para trabalhar com meus novos companheiros e, com o apoio do torcedor, honrar essa camisa."