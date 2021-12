Drew Scott, astro de Irmãos a Obra, revela que será pai do primeiro filho

21/12/2021 | 15:11



Drew Scott revelou nesta terça-feira, dia 21, que será papai do primeiro filho. O astro de Irmãos a Obra compartilhou dois cliques fofos com sua esposa no Instagram e já podemos ver um bebê vindo ali. Drew é casado com Linda Phan, a mais nova mamãe do pedaço.

Ele aproveitou e escreveu uma legenda super fofa sobre a nova fase que começa:

Foi uma aventura chegar aqui! Nós sabemos que não estamos sozinho nessa experiência e que a vida de cada um é repleta de desafios únicos pelo caminho. Esperamos que à medida que passamos por isso, que pelo menos um de vocês que está lendo se sinta um pouco menos sozinho em qualquer caminho que esteja!

O casal está casado desde 2018, época em que já tinham a vontade de ter filhos. De acordo com a revista People, os dois estavam em uma jornada de dois anos para que Linda conseguisse engravidar. Depois de um longo tempo de espera eles receberam em agosto a notícia que seriam papais.

Felicidades para a família!