Dayane Mello defende Nego do Borel: Ele não me abusou, ele não me estuprou

21/12/2021 | 15:10



Lembra que quando ainda estava em A Fazenda 13 houve a maior confusão envolvendo Nego do Borel e uma acusação de estupro? Pois agora, quebrando o silêncio, Dayane Mello, envolvida na história, recorreu aos Stories do Instagram para esclarecer os fatos à respeito da acusação de estupro de vulnerável, que aconteceu no reality. Na rede social, a modelo escreveu um longo texto defendendo Nego do Borel e negando ter ocorrido abuso sexual, além de pedir que o assunto seja deixado de lado.

Gostaria de conversar com vocês sobre um assunto delicado: depois de refletir sobre os eventos ocorridos com o Nego lá na Fazenda, avaliar e reavaliar os eventos, conversar com psicóloga e pessoas no meu entorno, cheguei à conclusão de que muito embora a conduta dele não tenha sido a mais prudente na situação, ele não cometeu abuso sexual contra mim, não me estuprou. Sendo assim, peço a todos que possamos deixar de uma vez por todas a discussão sobre esse aspecto do que aconteceu naquela noite de lado, escreveu em trecho da postagem.

A seguir, a ex-peoa publicou uma série de vídeos onde explicava o posicionamento.

- Muitas pessoas podem não estar entendendo sobre o meu posicionamento, mas chegando aqui em minha casa, eu me deparei com muitas coisas e o que mais me machuca realmente é dar culpa a uma pessoa que não me abusou e não me estuprou. Não aconteceu nada sexualmente, começou.

A modelo, frisando seu ponto de vista, pediu que o público entenda a situação e respeite suas decisões.

- Quero que vocês possam entender o meu posicionamento nesse momento e o que eu estou sentindo. Sei que muitas mulheres são tocadas com esse assunto de estupro, mas eu não posso deixar uma pessoa passar a ser julgada como estuprador e que me abusou sexualmente porque ele não fez. Naquela noite eu tenho muito claro o que aconteceu e se as pessoas quiseram acreditar que aconteceu um abuso sexual, não aconteceu, que fique muito claro isso. Hoje eu estou bem comigo mesma, eu não vou fazer uma pessoa passar por aquilo que ela não é.

Dayane ainda finalizou:

- Para quebrar esse silêncio eu espero que vocês respeitem o que eu decidi. Eu não posso ser porta voz de algo que não aconteceu.