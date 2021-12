Filha de Sabrina Sato mostra cachorrinha com coleira de mais de dois mil reais!

21/12/2021 | 15:10



Como você viu, a filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, Zoe Sato, ganhou uma cachorrinha de presente no último mês! E parece que o pet está sendo muito mimado. Recentemente Zoe posou ao lado de seu pet, chamada Coco, e ela usava nada mais, nada menos que uma coleira da Prada! Segundo o site oficial da grife, o acessório custa dois mil e 480 reais! Um luxo só, hein?

Além disso, Sabrina decidiu adiantar o Natal este ano, e fez uma celebração em família na última segunda-feira, dia 20. A confraternização também reuniu a equipe da agência SATO RAHAL, e contou com belos pratos de comida, fotos e muita diversão.

Karina Sato, irmã de Sabrina, compartilhou fotos da noite, com uma mensagem especial: Ainda não terminou. Em parte, vamos emendar um ano no outro. Mas fica aqui, meu muito obrigada. Obrigada a quem começou, obrigada a quem não desiste nunca, obrigada por quem é tão forte, não o tempo todo, mas quando um de nós precisa da força do outro. "Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado." Gratidão. Um 2022 lindo! Amo vocês.