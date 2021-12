Obituário - 22 de dezembro de 2021

Ademir Medici

22/12/2021



Maria Alice Battistin

(São Bernardo, 4-4-1956 – Santo André, 17-12-2021)

A funcionária pública municipal Maria Alice Battistin, de São Bernardo, formava uma linda dupla com o marido, o desenhista-projetista e fotógrafo Ettore Leonel. Os dois eram sempre vistos pelas ruas da cidade em longas caminhadas. Um casal perfeito.

“Alice participou de inúmeros grupos de auxílio, dentre eles o dos Vicentinos – São Vicente de Paulo – que acolhe idosos na Estrada dos Alvarengas”, relembra o advogado e ex-colega de Alice e Leonel na Prefeitura.

Filha de Vitorino Battistin e de Eugênia Pedron Battistin, de duas antigas famílias de São Bernardo, Maria Alice trabalhou em secretarias municipais como as de Obras e Planejamento. Sofreu uma queda inesperada em casa e parte aos 65 anos. Foi sepultada dia 18 no Cemitério do Baeta, em São Bernardo.



SANTO ANDRÉ

Maria Antônia Barreto, 97. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia em São Paulo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Carmen Bonilha Segura, 92. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Mineco Kanawa, 91. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade.

Maria Aliete de Lima Amorim, 87. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Rosa Romão de Barros, 86. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Wilson Evangelista, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cleide Vicente Quaiato, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Memorial Jardim Santo André

Elsa Oliveira dos Santos, 81. Natural de Sabino (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresinha de Jesus de Castro, 79. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Delcides Alves da Costa, 76. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Santo André. Autônomo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Catarina Murakami, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nidelce Pereira Miyashiro, 75. Natural de Fernandópolis (São Paulo). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gessês Sidney Diniz, 73. Natural de Telemaco Borba (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Crematório Horto da Paz.

Nilza Graci Rodrigues, 73. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rubens Monteiro, 73. Natural de Palpital (São Paulo) Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Maria Aparecida Adão, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Carlos Mogi, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Claudio Leite, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurício Elias da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Radiologista. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Terezinha da Glória Ramos, 93. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia na Vila Vianas, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Raimundo Freitas de Lima, 91. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

José Aparecido Santos, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa Maria Destro dos Santos, 63. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Nonato da Silva, 62. Natural de Elesbão Veloso (Piauí). Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Airton Joaquim dos Santos, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Antonio Celso Justino, 55. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Parque dos Indaiás, em Indaiatuba (São Paulo).



D I A D E M A

Manoel Messias Pereira, 82. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Vandira Maria da Silva, 82. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Benedito Rosa de Souza, 75. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Elza Pereira da Silva, 68. Natural do Alto Paraná (Paraná). Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Maria do Carmo Ferreira Alves, 67. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucídio Inácio Bezerra de Oliveira, 66. Natural de Arcoverde (Pernambuco). Residia no Jardim Padre Anchieta, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Elieze dos Santos Pereira, 25. Natural de Serra Preta (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

José Roberto Dandalo, 66. Natural de Orlândia (São Paulo). Residia no bairro Itrapuã, em Ribeirão Pires. Dia 18, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria do Carmo Cosme Ribeiro, 76. Natural de Olho D’Água Flores (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Eliane Correia do Prado, 67. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Joaquim Pedro Firmino, 61. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Karina dos Santos Matulis, 43. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.