Tiago Leifert manda recado para Ícaro Silva após polêmica envolvendo BBB: Provavelmente pagamos o seu salário

21/12/2021 | 14:10



Parece que o clima pesou! Após Ícaro Silva chamar BBB de medíocre e virar alvo de críticas, Tiago Leifert decidiu mandar um recado para o ator através das redes sociais. O ex-apresentador do reality chamou o comentário do ator de agressão gratuita.

No texto, ele escreve:

Meu sossego foi interrompido por um tweet do ator Ícaro. Oi, Ícaro, sou o ex-apresentador do BBB. Não vou tentar mudar sua opinião: você tem total direito de achar qualquer produto medíocre. Assim como eu, por exemplo, posso dizer o que eu penso de você: você é um excelente ator. Contudo, sua opinião sobre realities não é uma crítica construtiva e, sim, apenas uma agressão gratuita a quem nunca te fez mal (aliás, não só não te fizemos mal como provavelmente pagamos o seu salário nessa última aê!). Achar que o que você faz é superior não é baseado em fatos, é arrogância mesmo. Nenhuma métrica é capaz de dar embasamento ao que você escreveu: nem audiência, faturamento, repercussão, relevância, etc. Só seu gosto pessoal está do seu lado nessa, mas ele deixa de ser pessoal quando você o escreve na rede social. Mesmo apagando depois. Eu também pretendo apagar esse post aqui. Respeita nossa história, nossas equipes e o entretenimento que a gente proporciona. Se você realmente acredita no que você escreveu, você deveria ser adulto e nunca mais aceitar trabalho de nenhuma empresa que promova o entretenimento que você acha ruim. Que tal? Qual seu plano pra 2022? Alguma novela? Talvez seja hora de repensar, não se misturar com produtos inferiores a você. Vai firme e feliz ano novo.

Caso você esteja por fora, Ícaro fez um comentário nas redes sociais se sentido indignado por ter sido apontado por alguns internautas como um dos participantes da edição de 2022.

Gente, respeita minha história, minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro e parem de acreditar nessa fic absurda de que eu cogitaria ir para o big boster brazil.

Eita!