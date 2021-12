Duda Reis muda o visual e surge loira: O loirão vem aí!

21/12/2021 | 14:10



Duda Reis resolveu fazer um transformação no visual e surgiu nesta terça-feira, dia 21, com o cabelo loiro. A atriz compartilhou no Instagram a mudança nas madeixas e chocou a web com a mudança repentina. Duda chamava atenção pelos fios naturais em tom de ruivo, mas ela resolveu mudar.

De acordo com ela, a alteração no visual veio para iniciar um novo ciclo.

E o loirão veio aí! Quem acertou? Eu AMEI demais e nada melhor para finalizar um ciclo e começar um outro do que mudar de cabelo.

Ela recebeu muitos elogios dos internautas.

Estou em choque até agora, escreveu um.

A nova loira do tchan, amor, sério você está perfeita, comentou outro.