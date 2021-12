Após fazer crítica ao BBB, Ícaro Silva é rebatido por Flayslane e João Vicente de Castro: Respeitar é obrigatório

21/12/2021 | 13:11



Ícaro Silva se envolveu em polêmica ao chamar BBB de medíocre. O ator estava sendo apontado como um dos possíveis participantes do reality em 2022 e se sentiu ofendido com a situação. Nas redes sociais, Flayslane - que participou da edição de 2020 - e João Vicente de Castro repudiaram a atitude do artista.

Através de um comentário nas redes sociais, Flay escreveu:

Não pensa em participar, ok. Até aí, tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta? A troco de que, né, eu penso. Esse programa é líder de audiência, é o sustento de tantas famílias, segue crescendo e sendo o maior do país há tempos, além de mudar a vida de quem passa por lá de forma tão honesta quanto o seu trabalho (suponho), não sei. Desce daí, papi, tenha respeito pela galera, você é artista, sabe o quanto o meio do entretenimento/arte/mídia tem altos e baixos. Humildade e pé no chão, filho, faz bem pra todo mundo. Arrogante, prepotente, desrespeitoso, até gostava do seu papel [em Verdades Secretas], mas agora acho uma bosta. Quem quer respeito, respeita.

João Vicente também ficou indignado com a situação e comentou:

Não entendi, não devemos respeitar a história ou a trajetória dos colegas que participaram do BBB? Seriam os ex-bbbs pessoas moralmente menores que nós? Devemos respeitar mais uns que outros? Num país com a cultura absolutamente sucateada e com o desemprego gigante, todos que estão aproveitando as oportunidades tem meu máximo respeito. Aliás, até onde eu tinha entendido, gostar é facultativo, respeitar é obrigatório.

Eita!