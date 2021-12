Equipe de Zé Neto esclarece problema de saúde do cantor: Foco de vidro no pulmão

21/12/2021 | 13:11



O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, surpreendeu o público ao revelar que está tratando um problema no pulmão.

Após a preocupação dos fãs, a assessoria do cantor veiculou uma nota sobre o estado de saúde dele, revelando que a doença pode ser um resquício da Covid-19 e também uma das consequências dele fumar cigarro eletrônico.

Zé Neto está com foco de vidro no pulmão, não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Este tipo de problema pode ser resquício do COVID e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento, diz a equipe em nota enviada a Leo Dias.