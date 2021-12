César Filho ganha sunga de Sabrina Sato e surpreende Ana Hickmann durante amigo secreto da Record

21/12/2021 | 13:11



A primeira parte do tradicional amigo secreto da Família Record 2021 foi ao ar na última segunda-feira, dia 20. Durante o programa, famosos que fazem parte da equipe da emissora trocaram presentes e César Filho, alvo de uma brincadeira de Sabrina Sato, ganhou uma sunga vermelha.

- Não existe uma voz tão potente como a sua. Agora, além da voz, você também vai ter um corpo potente na internet, brincou a artista.

Bem-humorado, o apresentador vestiu o presente e brincou com os demais apresentadores da emissora ao desfilar pelo palco. O jornalista foi comparado ao Super-Homem por conta da peça colocada por cima das calças. Na sequência, a apresentadora do reality Ilha Record revelou que se tratava de uma brincadeira e o verdadeiro presente do jornalista foi trazido.

- Falei com a sua mulher e ela me disse que vocês não têm mala grande em casa.

César foi presenteado com duas malas de viagem e agradeceu pelos itens e o carinho da colega. Em seguida, anunciou que tirou Ana Hickmann no amigo oculto e surpreendeu a todos ao levar uma caixa gigante para o palco. Ao abrir o presente, foi revelado que a parceira de Hoje em Dia ganhou uma cadeira de design único, personalizado especialmente para ela.

- Agora você recebe o seu trono, como uma rainha que você é.