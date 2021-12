Luiza, dupla de Maurílio, diz não estar bem para interagir nas redes sociais: Não consigo me forçar

21/12/2021 | 13:11



Na última segunda-feira, dia 20, Luiza, dupla de Maurilio, que segue internado após ser diagnosticado um quadro de tromboembolismo pulmonar, seguido de parada cardiorrespiratória, se pronunciou no Instagram após muitas cobranças para que ela interagisse nas redes sociais. A cantora sertaneja declarou não estar bem para ficar presente na web.

Mais uma vez esse ano, ironicamente, venho falar a mesma coisa. Não estou legal. A internet é uma extensão da minha vida. Aqui vocês veem pouco dela. Não consigo me forçar a fazer algo que não é natural. Agora, o que vocês vão ver nos próximos dias são notícias do Maurílio, ou publicações, porque preciso disso realmente. Obrigada a todas as mensagens lindonas que vocês estão me mandando.

Quem também se pronunciou no Instagram foi a esposa de Maurílio, Luana Ramos. Ela falou sobre a transferência de hospital que aconteceu na última segunda-feira, dia 20. Maurílio estava no Hospital Jardim América e foi levado ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG), transferência que estava prevista desde o início do tratamento do cantor.

Luana postou uma foto com o artista e agradeceu o final de mais um dia.

E chegamos ao final de mais um dia com a graça de Deus! Hoje Maurílio foi transportado para outro hospital, algo que já era previsto desde o primeiro dia da internação. É incrível o agir de Deus em cada detalhe... Hoje o médico da UTI móvel, era um colega que conhecemos a muitos anos, da nossa cidade Imperatriz, que estudou com ele no mesmo período do ensino médio, na mesma instituição e que a muitos anos não o víamos. Hoje ele tinha um outro compromisso de trabalho e desmarcou, estava em casa e então foi chamado pra fazer essa transferência e aceitou fazer, sem saber que se tratava de um amigo de longa data. Ver o Thiago ali, deu uma segurança e conforto enorme pra mim e minha sogra! Graças a Deus, ocorreu tudo bem, o transporte foi feito em 7 minutos, de forma tranquila e segura. Obrigada Thiago!

Além de agradecer o médico e antigo amigo, ela também agradeceu a equipe que cuidou de Maurílio no primeiro hospital onde ele ficou internado.

No novo hospital ainda veremos como vai funcionar os boletins, então a medida que souber, atualizo os Stories. Hoje foi muito corrido, acabei não conseguindo atualizar tanto hoje. Mas o mais importante foi o transporte e deu tudo certo! Deus já fez do Maurílio um vencedor!