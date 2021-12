Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, revela doença pulmonar: - Eu estou tratando

21/12/2021 | 13:10



O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, está com um grave problema de saúde. De acordo com informações de um vídeo divulgado pelo Balanço Geral, o sertanejo está com um problema nos pulmões e teria desenvolvido a doença por conta do uso de cigarro eletrônico.

Nas imagens, o sertanejo explica que achou que não iria conseguir gravar o seu último trabalho com a dupla por causa da doença:

- Obrigado do fundo do meu coração. Eu vou falar para vocês que nesse projeto, eu conversei com o Cristiano, a gente postou muito e estava meio com medo. Eu sei que aqui todo mundo sabe, não é mais segredo, eu estou com um problema no pulmão. Eu estou tratando, estou tentando, nem achei que iria conseguir. Mas Deus é tão maravilhoso que mais uma vez acho vamos sair daqui com um baita projeto. Muito obrigado, de coração.

Procurada para comentar o assunto, a assessoria de imprensa do cantor não retornou o contato até o momento da publicação desta matéria.