Professor aparece vestido de Ku Klux Klan em escola estadual de Santo André

Heitor Agricio

Especial para o Diário



21/12/2021 | 13:03



A Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, protagonizou uma polêmica após a divulgação de um vídeo onde um dos professores de história da instituição se fantasiou com uma roupa semelhante aos membros da Ku Klux Klan, grupo supremacista norte americano. O episódio aconteceu na manhã do dia 8 deste mês, durante a celebração de final de ano, onde os alunos participariam de atividades na quadra da escola. O professor apareceu com a fantasia e gerou a situação que causou espanto em alunos e professores.

A professora de sociologia da escola, Hainra Asabi, 40 anos, é uma das que se posicionou contra a atitude do professor e conta que nenhuma das ações tomadas pelo mesmo foi informada para a direção ou para qualquer membro do corpo docente. Ela comenta a importância de um posicionamento da escola sobre o ocorrido. “Esse tipo de atitude pode dar voz aos alunos que acreditam que possam ter um comportamento racistas. Eu acredito que seja necessária uma retratação da escola, diretoria e principalmente do professor, porque isso é uma absurdo", lamenta.

Os alunos também se posicionaram contra a ação do professor e pediram a retirada da fantasia. Após o ocorrido, no mesmo dia, alunos do terceiro ano do ensino médio se retiraram da sala quando o professor entrou, e só retornaram após a direção substituir o aplicador da avaliação.

Em uma publicação do vídeo em redes sociais, usuários cobraram um posicionamento do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), que respondeu um dos comentários. “Essa escola é ESTADUAL (vide texto original do post) Mesmo assim, notificamos a Diretoria de Ensino pois preconceito e intolerância não devem ter espaço em nossa cidade", relatou.

Por meio de redes sociais alguns Deputados Estaduais também se manifestaram contra qualquer tipo de manifestação racista. Thiago Auricchio (PL) comentou “Não podemos ser coniventes com qualquer tipo de manifestação racista!”, já Calos Giannazi (PSOL) postou “Inacreditável!Racistas não passarão!”.

Uma manifestação contra o racismo será realizada nessa quarta-feira, 22, às 15h, em frente a instituição de ensino, alegando que a gestão escolar não coibiu e não tomou nenhuma providencia, os manifestantes irão exigir um posicionamento da escola.

A Secretaria de Educação do Governo do Estado por meio de nota afirma que: "Assim que soube do caso, abriu apuração preliminar e afastou imediatamente o professor envolvido, que é efetivo, até o término da apuração. A Diretoria de Ensino de Santo André formou uma comissão interracial para averiguar os fatos".