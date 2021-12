Redação

O Natal é celebrado de forma particular em diversos países do mundo. Em Israel, Turquia, Grécia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Marrocos, Líbano e Jordânia, por exemplo, a festa é comemorada de maneiras distintas do Brasil.

Caso pretenda viajar para um desses destinos no fim do ano, veja o que encontrará durante o passeio.

Como o Natal é celebrado pelo mundo

Se no Brasil a tradição no Natal é reunir a família, trocar presentes, esperar o Papai Noel ao lado das crianças e caprichar na ceia, em outros países há outros tipos de costumes.

“As tradições de Natal são diferentes em cada lugar. A depender da região, da religião, da cultura local, tudo pode mudar. E é isso que move boa parte das pessoas a viajar. Conhecer novas pessoas, seus costumes, sua culinária e novos olhares fazem o turismo ser algo tão especial para tanta gente”, afirma Anna Carolina Caro, diretora da agência de turismo Excursy.

Veja como o Natal é celebrado em diversos países do mundo.

Israel

O Natal é celebrado de maneira peculiar em Israel, uma vez que os judeus não comemoram o nascimento de Cristo nem o Ano Novo nos “moldes” cristãos. Nessa cultura, o fim de ano é o Hanukah, que significa festa das luzes em hebraico.

Para os turistas e cristãos que viajam para lá no fim do ano, entretanto, o país oferece uma experiência especial. Em cidades como Jerusalém, Tel Aviv, Nazaré e Haifa, os símbolos natalinos convivem quase sem conflito com as chanukiot, os candelabros de nove braços de Hanukah.

Muita gente se emociona ao passar o Natal nos locais onde a tradição diz que Jesus nasceu, cresceu e morreu. Se tiver a oportunidade, vale a pena conhecer Israel nesta época e celebrar a data na cidade antiga de Jerusalém, participar das festas e missas na Basílica da Anunciação, em Nazaré, e da Basílica na Natividade, em Belém, visitar destinos cristãos na Galileia e curtir o Festival Holiday of Holidays, em Haifa.

Turquia

Majoritariamente muçulmana, a Turquia não celebra o Natal como o Brasil. Lá, não há feriado no dia 25 de dezembro e todos trabalham normalmente.

Porém, símbolos natalinos – como o Papai Noel e as árvores de Natal – podem ser encontrados em cidades cosmopolitas, como Istambul, em um claro sinal da influência da cultura ocidental na região.

Grécia

Na Grécia, a atmosfera natalina é parecida com a brasileira, mas com algumas peculiaridades. Os gregos são ortodoxos e têm costumes diferentes aos dos católicos, mas a celebração do Natal tem influência de costumes que vêm do exterior. Geralmente, os gregos se unem às suas famílias para terem um almoço festivo no dia 25, e não um jantar no dia 24, como os católicos fazem.

Na manhã da véspera de Natal, as crianças batem nas portas das casas e cantam canções natalinas. Segundo a tradição, o ato de abrir a porta para elas traz boa sorte e prosperidade.

Outro detalhe do Natal na Grécia pe que os barcos enfeitados e iluminados. Por isso, nas diversas regiões litorâneas, o clima fica especial.

Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, o Natal varia de acordo com a região. Dubai, por exemplo, fica ainda mais enfeitada e iluminada no Natal e Ano Novo. Com boa parte da população vinda de outros países, o emirado recebe o viajante com árvores de Natal, neve artificial e Papai Noel, sobretudo nos shoppings.

Já em outras cidades, como Abu Dhabi, o cenário é diferente, e o costume muçulmano fala mais forte. São destinos em que o Natal é mais lembrado do que comemorado.

Egito

O Natal no Egito também tem características próprias. O país de maioria muçulmana tem cerca de 10% da população cristã – sobretudo da maioria Cristã Copta, cristianismo no Egito fundado pelo apóstolo São Marcos.

Para eles, o Natal é celebrado em 7 de janeiro, e não em 25 de dezembro. No fim do ano, quem viaja pelo país encontra decorações de Natal nas lojas, shoppings, restaurantes e ruas, mas não como no Brasil.

Marrocos

Quase toda a população do Marrocos é muçulmana. Por isso, as celebrações natalinas são realizadas de maneira mais intimista pelas poucas famílias que comemoram a data. As festas acontecem em casa ou mesmo em algum restaurante.

Líbano

No Líbano, entre 35% e 40% da população é de cristã, mas todos por lá comemoram o Natal. Inclusive, dia 25 de dezembro é feriado nacional.

Nas casas dos católicos maronitas, que são maioria entre os cristãos, é costume ter o presépio montado aos pés da árvore. Lá, porém, a cena do nascimento de Cristo não se passa em um estábulo, e sim em torno de uma caverna decorada com sementes cultivadas em algodão úmido.

Após duas semanas, essas sementes se transformam em pequenas plantas, e seu significado em torno do presépio marca o nascimento de Jesus. A decoração das casas iluminadas também é uma tradição no país.

Jordânia

A Jordânia é outro país com maioria muçulmana onde as comemorações de Natal podem ser vistas por quem viaja ao país. Apesar de as festas serem mais tímidas, as populações cristã e islâmica compartilham juntas as ceias natalinas, por exxemplo.

Outra tradição no país é os amigos se visitarem entre o Natal e o Ano Novo. O Papai Noel, a árvore de Natal e os enfeites também são comuns em boa parte das casas.

Santuários da Europa

O Natal é celebrado sempre de maneira especial nas cidades que abrigam os principais santuários europeus. Nessa época do ano, turistas chegam de todas as partes do mundo para visitar basílicas e participar de missas.

No Vaticano, onde a tradicional árvore de Natal e o presépio conta com celebrações de abertura no começo de dezembro, a atmosfera em torno da data fica especial. O ponto alto é a Missa do Galo, celebrada pelo Papa na noite de Natal.

Há duas maneiras de assistir à missa no Vaticano: na praça, que é aberta ao público e gratuita, ou dentro das basílicas de Santa Maria Maior e Santa Maria Maggiore, nas quais é preciso fazer reservas com antecedência.