Camila Queiroz revela quais foram suas exigências para continuar em Verdades Secretas 2

21/12/2021 | 12:11



Camila Queiroz quebrou o silêncio e fez uma última declaração sobre sua saída de Verdades Secretas 2. A atriz conta que foi procurada por diversos veículos de imprensa, mas preferiu comentar o assunto diretamente com seus fãs. Através dos Stories, a eterna Angel revelou quais foram suas famosas exigências para continuar na Globo - pontos que foram divulgados pela emissora como inaceitáveis.

- Eu tô muito emocionada e profissionalmente muito realizada com a conclusão de mais um projeto, mais uma obra. Vocês sabem a importância que Verdades [Secretas] tem pra mim, a importância dessa personagem na minha vida. E eu queria aproveitar esse momento pra esclarecer algumas coisas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Muito foi falado sobre exigências contratuais inaceitáveis para que eu pudesse continuar gravando a obra. Vocês sabem que a vida de um artista, assim como de vários outros profissionais, é regida por um acordo de vontades. Então essas supostas exigências que eu fiz nada fogem de padrões de contratos, tanto com artistas ou qualquer outro profissional que busca ter uma organização do seu desenvolvimento.

E continua:

- Nesse caso específico, eu sugeri uma garantia pela obra. Me dedicar a mais uma temporada significaria pra mim ter que abrir mão de outros projetos. É como se... Quando você vai alugar uma casa, um carro, você tem que dar uma garantia. Essa garantia é incomum? Eu acho que não.

Ainda nos Stories, a atriz comentou a polêmica de que estaria querendo definir o final da personagem e garantir sua participação em uma possível terceira temporada.

- Eu nunca quis definir o que aconteceria com a narrativa. A única coisa que eu queria, na época, era saber qual seria o rumo da minha personagem pra que eu, enquanto atriz, pudesse definir a construção de personagem. Eu precisava saber se eu tava construindo a personagem pra sua finalização ou se eu tava prospectando a personagem pra uma próxima temporada. Eu já queria deixar claro aqui, inclusive, que na época eu enviei uma mensagem pro autor. Deixei claro pra ele que, se o destino dela fosse a morte, eu não me oporia. Desde que isso fosse uma decisão dele.

Para finalizar, Camila defendeu seu empresário Ricardo Garcia - tido como a emissora como o maior pivô confusão.

- E eu queria reforçar a importância do Ricardo Garcia, que é meu empresário nisso tudo. O Rick foi uma das pessoas que mais lutou pela minha continuidade no projeto, nunca mediu esforços pro melhor andamento da minha carreira. Todas as ações dele eram em comum acordo comigo, tinham o meu consentimento. [...] Eu espero ter esclarecido algumas coisas aqui. E eu espero que esse assunto se encerre. Não quero mais falar sobre isso, não quero mais ligar com isso. Chega.