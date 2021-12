Claudia Rodrigues e empresária sofrem assalto: Lutou com o bandido em minha defesa

21/12/2021 | 12:10



A atriz e humorista Claudia Rodrigues sofreu um assalto ao lado de sua empresária, Adriane Bonato, na última segunda-feira, dia 20.

Ela, que sofre com esclerose múltipla, revelou o ocorrido através de suas redes sociais.

Gente, hoje fomos assaltadas, mas estamos bem. Quero tranquilizar vocês que estão me mandando mensagens de que foi um susto, mas nada de grave aconteceu, escreveu ela na legenda da publicação.

Claudia afirmou que Adriane lutou com o bandido e conseguiu salvar as duas de algo pior. No clique, ela aprece com a roupa rasgada e com um machucado na barriga.

Minha empresária e amiga lutou com o bandido em minha defesa e mesmo ferida não deixou ele me atingir, sou grata pela proteção de Deus e pelas orações de vocês!, finalizou ela.

Adriane também falou sobre o assunto nas redes sociais:

Hoje, como sempre, acompanhei a Claudinha @claudia_rodrigues_oficial em mais um dia de sua rotina de cuidados com a saúde e fomos surpreendidas por um assaltante. Claro que não pensei duas vezes em protegê-la e fui para cima do bandido, mas quero tranquilizar vocês de que apesar de alguns ferimentos, estou bem e a Claudia também! Como vocês sabem a Claudinha quase nunca sai de casa, e quando sai é por questão exclusiva de saúde, e ter que ver ela passar por isso me deixa triste, mas ao mesmo tempo feliz em confirmar o que falei pra ela minutos antes: nós somos abençoadas !Obrigado a todos que oram por nós e sempre nos mandam boas energias, tenho certeza que recebemos o carinho de vocês em forma de proteção!