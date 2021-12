Cauã Reymond comenta boa forma e recebe recado emocionante do irmão: Pegadinha isso?

21/12/2021 | 11:10



Na manhã desta terça-feira, dia 21, Cauã Reymond participou do Mais Você para falar sobre seus personagens em Um Lugar ao Sol - Christian e Renato. Ao chegar no estúdio e abraçar Ana Maria Braga, a apresentadora já logo soltou um comentário sobre a boa forma do ator.

- Mariana [Goldfarb], você vai me desculpar, mas eu dei um abraço aqui no seu marido e ele realmente está nos trinx, sem nenhuma gordura. o que você faz para manter tudo isso aí?

Cauã comentou que adora praticar esportes e tem uma rotina equilibrada.

- Com o passar do tempo, comecei a fazer jejum intermitente algumas vezes na semana. Gosto de surfar, fazer musculação, aula de jiu-jitsu, gosto de nadar também. Sou amante dos esportes. Foi organizando. O dia que malho perna, eu nado. Quando malho braço, corro na areia fofa.

E ainda tem um segredo, sempre que pode, o ator mergulha em uma banheira de gelo.

- Traz um domínio sobre o desconforto que me agrada. O primeiro minuto é, mas o segundo não é tão difícil. Fico, em média, 5 minutos, e faço 10 minutos de sauna e volto para a banheira de gelo. Faço umas três, quatro vezes. Durmo melhor, essas dores que temos do esporte passam. Gosto também do aspecto meditativo. É um lugar de aceitação.

Participação especial

Ainda durante entrevista, Cauã recebeu um recadinho do irmão Pável Reymond e chegou a se emocionar.

- Foi minha primeira vez na televisão fazendo o dublê dele, algo que nunca imaginei. Tem alguém que está muito feliz, ficou realizada, que é nossa mãe. Ela não está fisicamente presente com a gente, mas tenho certeza que ela está dando saltos de alegria, disse Pável.

Com os olhos cheios de lágrimas, Reymond comentou:

- Pegadinha isso? Foi emocionante porque perdemos nossa mãe há dois anos e o sonho dela era ver a gente trabalhando juntos. Nossa mãe foi adotada pela nossa avó, uma história difícil de vida, e a gente está falando de adoção.