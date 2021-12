Caetano Veloso sobre rebolar no palco: Parecia a Luisa Sonsa, só não era loira e linda

21/12/2021 | 11:10



Caetano Veloso foi o entrevistado da semana no Roda Viva, e recebeu perguntas de Luiz Antonio Simas, professor e escritor, Adriana Couto da TV Cultura, Mariliz Pereira Jorge da Folha de S. Paulo, Maria Fortuna de O Globo, Leonardo Lichote, crítico musical, e Ademir Correa da Rolling Stone Brasil. Já acostumado com o estilo do programa, o cantor conduziu um assunto leve, relembrando detalhes de sua trajetória.

Quem acompanha a carreira de Veloso há muito tempo, já deve saber que não é nenhum segredo que o artista gosta de transitar pelos gêneros masculino e feminino. Mas você sabia que essas inspirações vieram de Mick Jagger?

- Quando eu vi o primeiro show dos Rolling Stones, com o Mick Jagger com toda aquela bicharia eu achei espetacular, e eu já fazia um pouco isso aqui, já tinha feito em festivais.

Ao final da fala, Caetano ainda brincou:

- No É proibido proibir, eu dançava com o quadril, parecia a Luisa Sonsa, só não era loira e linda.