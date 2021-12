Retrospectiva 2021: os melhores programas, apps e plataformas de produtividade

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



21/12/2021 | 10:55



Durante o ano, o 33Giga avalia centenas de softwares, aplicativos de smartphones e plataformas de produtividade em geral. Em tempos de pandemia, esses programas fizeram a diferença de quem passou a trabalhar e estudar em casa.

Por isso, a seguir, a reportagem mostra os prediletos da casa quando o assunto é produtividade.

Navegador Opera

Como grande parte das atividades do dia-a-dia é realizada por meio de plataformas na nuvem, é essencial ter um navegador excelente. E é o caso do Opera.

Além de ter compatibilidade com extensões do Chrome (e ser baseado também no Chromium), oferece uma série de recursos indispensáveis – como uma esperta barra lateral com inclui WhatsApp e outros comunicadores, sistema de suporte a download e integração total com versões para smartphone.

Robusto, quase não trava. Rápido e esperto.

Google Suite / Drive

A plataforma do Google, gratuita ou paga, oferece – de forma geral – quase tudo o que se precisa quando o assunto é produtividade. Calendário, pacote de escritório (editor de texto, planilha), disco virtual, fotos. Tem versão web e aplicativo e tudo conversa entre si.

Basta uma conta na plataforma da empresa e pronto: seu escritório está montado. Ah, sim: destaque também para o Keep, que permite anotações rápidas, tanto no browser como no celular.

Slack (ou Franz?)

O Slack é um comunicador para empresas – somente permite que se cadastre se você tiver uma conta profissional de email. Na versão mais simples – bem cumpridora – é gratuito.

Permite conversas entre usuários ou em grupos de trabalho. Suporta canais de acordo com projetos. Tem integração com Google Drive, Trello e outros. Permite troca de arquivos e outros. O app para celular é bem cansado, mas a versão para desktop ou web funciona muito bem.

Além dele, vale a menção honrosa para o Franz, que é um comunicador que agrega outros. Na mesma interface, o programinha inclui Slack, WhatsApp, Skype, Messenger do Facebook, Telegram. Vale o download se você usa diferentes canais parta se comunicar.

Trello

Organizador de tarefas para equipes e empresas. Funciona por meio de cards e tem um ótimo aplicativo para celular. De forma simplificada e intuitiva (uma vez que você entende a dinâmica), a plataforma mostra em que pé estão diferentes projetos em andamento.

É uma mão na roda quando o assunto é produtividade entre equipes – principalmente, de diferentes empresas.

ShortKeeper

O 33Giga já falou sobre esse programinha que, basicamente, permite ao usuário criar atalhos no teclado do computador de forma simples. Se você realiza uma tarefa muito repetitiva, ele permite formatar um comando simples para fazê-la. Te economiza, mais ou menos, um trilhão de horas durante sua vida (Data33Giga).