Embraer anuncia acordos da Eve Air para venda de aeronaves elétricas

A Embraer informa que a Eve Air Mobility e a Azorra, parceira de longa data e empresa de leasing de aeronaves da Embraer, assinaram uma Carta de Intenções para encomendar até 200 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) da Eve.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que esta colaboração, em adição à parceria de investimento anunciada nesta terça-feira, confirma o compromisso conjunto da Azorra e da Eve em fornecer transporte acessível e soluções de infraestrutura para os primeiros clientes da indústria de Mobilidade Aérea Urbana (UAM).

Segundo a Embraer, a parceria estratégica entre Eve e Azorra terá como foco a definição de uma base de operadores que planejem missões UAM regulares, ajudando a estabelecer a infraestrutura necessária para permitir voos de eVTOL em todo o mundo.

Para a empresa, o experiente time de gerenciamento da Azorra e o modelo de negócios voltado para o relacionamento fornecem a plataforma ideal para colaborar com a Eve no suporte às necessidades dos clientes e no desenvolvimento de soluções de leasing.

"A Azorra está animada com a parceria com a Eve e por fazer parte da vanguarda da revolução do eVTOL. A praticidade do projeto da Eve, em conjunto com o histórico de mais de 50 anos da Embraer no desenvolvimento de aeronaves seguras e confiáveis, posicionará a Eve para ter um bem-sucedido do lançamento do produto", afirma Ron Baur, Presidente da Azorra.

Além do pedido da Azorra para 200 aeronaves, a carta de intenções cria uma oportunidade para ambas as equipes, bem como para futuros operadores de UAM, a propor novos processos e diferentes estruturas, de forma que todo o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana possa complementar o portfólio agnóstico de produtos e serviços da Eve, avalia a Embraer.

"Hoje, quase metade das aeronaves comerciais são alugadas e acreditamos que as empresas de leasing também terão um papel ativo na Mobilidade Aérea Urbana, permitindo que as operadoras permaneçam com poucos ativos. A Azorra tem um histórico de ajudar os mercados a crescer e estamos entusiasmados em nos juntar a eles nesta nova fronteira da aviação", destaca André Stein, co-CEO da Eve.

Republic Airways

A Embraer também informou que a Eve Air Mobility e a Republic Airways Holdings Inc, firmaram um Memorando de Entendimento e uma Carta de Intenções para comprar até 200 aeronaves eVTOL da Eve.

O objetivo é explorar oportunidades adicionais dentro das subsidiárias da Republic, como a LIFT Academy - focada em iniciativas de desenvolvimento de força de trabalho e no futuro das viagens aéreas, informa a empresa em comunciado enviado à Comissão de Valores Molibiliários (CVM).

Segundo a empresa, o relacionamento estratégico terá como foco o desenvolvimento de uma rede de implantação em todos os mercados da Costa Central e Leste dos Estados Unidos, com foco inicial em Boston, Nova York e Washington, D.C..

"Em preparação para os primeiros voos de Mobilidade Aérea Urbana (UAM) com aeronaves de Eve, as empresas concordaram em estabelecer um grupo de trabalho que estudará os requisitos de futuros AOCs (sigla em inglês para Certificados Operacionais de Linhas Aéreas) onde as aeronaves de Eve podem ser implantadas em mercados e missões específicos. Esse mesmo grupo de trabalho também examinará a viabilidade de serviços adicionais a outros tipos de veículos aéreos urbanos, o que poderia ampliar ainda mais o acesso a novos mercados", informa.

SkyWest

A Eve Air Mobility também fechou acordo com a SkyWest Inc. As empresas firmaram um Memorando de Entendimento e uma Carta de Intenções não vinculada para a compra pela SkyWest de 100 aeronaves eVTOL). A parceria tem como foco o desenvolvimento e implantação de uma malha aérea nos mercados central e do oeste dos Estados Unidos.

A SkyWest e a Eve também se comprometeram a desenvolver um portfólio de serviços para otimizar o desempenho do eVTOL nas principais e primeiras cidades que adotarem as operações de Mobilidade Aérea Urbana. Para apoiar esse esforço, SkyWest e Eve planejam ter uma equipe dedicada no design do veículo, nas especificações do vertiporto e no roteiro de certificação para as operações do eVTOL.

A Embraer lembra que a SkyWest é parceira da Embraer desde 1986 e escolheu a Eve como parceira da Mobilidade Aérea Urbana (UAM) devido ao longo histórico da empresa em certificação de aeronaves confiáveis por mais de 50 anos. Além da carta de intenções para 100 aeronaves, as duas empresas concordaram em formar um grupo de trabalho para avaliar, em conjunto, a utilização das soluções de gerenciamento de tráfego aéreo e operação de frota de última geração da Eve, enquanto a indústria de Mobilidade Aérea Urbana se prepara para crescer na próxima década.

"Estamos satisfeitos com a parceria com a Eve ao lançar este produto revolucionário à medida que aumentamos nosso compromisso com a sustentabilidade", disse Chip Childs, Presidente e CEO da SkyWest. "Acreditamos que o eVTOL 100% elétrico da Eve contribuirá com os benefícios da emissão zero de carbono, melhor qualidade de vida urbana e maior conectividade. Por meio desta parceria, Eve, Embraer e SkyWest ajudarão a impulsionar a aviação sustentável."