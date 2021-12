Philco lança nova linha de notebooks; veja detalhes

Da Redação

A Philco colocou no mercado nova linha de notebooks. Um dos destaques é o PNB14, com tela IPs de 14,1″ full HD e processador Celeron. De acordo com a fabricante, o modelo é voltado a quem procura máquina para o dia-a-dia.

O PNB14 tem armazenamento eMMC de 128GB expansível até 1TB SSD e memória RAM de 4GB, garantindo espaço para muitos arquivos. A bateria de 5000 mAh traz autonomia, menos interrupções e mais produtividade.

Já a tela de 14.1″ gera imagens de qualidade com todos os detalhes e em qualquer ângulo, ótimo para assistir a filmes e séries, enquanto a webcam integrada e a conectividade bluetooth são ideais para videoaulas, chamadas e conferências com boa resolução.

Com Windows 10 Home e processador Intel Celeron, o aparelho é leve, facilitando a mobilidade e a possibilidade de utilizá-lo em qualquer lugar e momento. Ele também conta com duas entradas USB 3.0, uma de mini HDMI, auxiliar P2, cartão SD e entrada de fácil instalação de expansão para SSD.

O preço sugerido para o notebook Philco PNB14 é de R$2.699,90 e pode ser encontrado no site da fabricante.

Vendas de notebooks

Um estudo da IDC Brasil apontou o crescimento de 17% nas vendas de computadores no varejo brasileiro ao longo do primeiro trimestre de 2021. Em comparação ao mesmo período de 2020, o aumento nas vendas foi de 19,7%, incluindo compras corporativas.

De acordo com o relatório da Canalys, a evolução das vendas de computadores neste período teve a maior proporção dos últimos 10 anos e a maior saída de unidades desde 2014. O aumento da procura pelo produto está relacionado à adoção do home office e do EAD.