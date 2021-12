Baterista e produtor de Gusttavo Lima agradecem orações após acidente de carro com equipe do cantor

21/12/2021 | 09:10



O baterista do cantor Gusttavo Lima, Ritcher Azevedo, comemorou que está bem após acidente que envolveu parte da banda e equipe do cantor.

Pessoal, estou bem. Obrigado pela preocupação. Infelizmente sofremos um acidente, mas Deus nos deu uma nova chance. Estou bem. Obrigado pela oração e preocupação de todos, escreveu o músico.

Ritcher, que é conhecido como Rit Batera, ainda mostrou as inúmeras mensagens que recebeu de fãs com orações pela recuperação da equipe.

Danilo Pacheco, produtor executivo de Gusttavo Lima, por sua vez esclareceu que não estava no veículo no momento do acidente, mas que vinha atrás em um outro carro. Ele tranquilizou os seguidores, afirmando que todos já passam bem.

Pessoal, obrigado pela preocupação de todos. Não estou conseguindo responder todas as mensagens, mas eu não estava na van. Vínhamos atrás em outro veículo, eu, Marcos Paulo, Dendelzinho e Reinaldo. Nossos irmãos de estradas que se acidentaram já estão bem, graças a Deus. Quase todos já a caminho de casa. Deus está no comando sempre.

Na manhã de segunda-feira, dia 20, uma van que transportava parte da equipe do cantor Gusttavo Lima se envolveu em um acidente a caminho do aeroporto de Recife. Cinco ocupantes com ferimentos leves foram atendidos no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes, na Paraíba.