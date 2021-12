5 vantagens de usar aplicativo para busca de vagas de emprego

Da Redação

Do 33Giga



21/12/2021 | 08:55



A busca por emprego de porta em porta e a panfletagem de currículos podem ser muito desgastantes para quem está desempregado. Por isso, muitas soluções digitais estão surgindo hoje para facilitar a busca por vagas que geralmente são anunciadas em placas na porta de estabelecimentos e não são encontradas em sites tradicionais de emprego.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O avanço da digitalização faz com que todos os públicos tenham espaço para pesquisar novas vagas, sem precisar gastar muito com transporte ou impressão de currículos. Para Bruno Rizzato, diretor de produtos da Trampolim, app colaborativo de vagas, usar a tecnologia para encontrar uma oportunidade só traz vantagens.

“Quando a busca por vagas de emprego está na palma da mão, por meio de apps, você tem recursos facilitadores, como geolocalização, compartilhamento rápido, facilidade para pesquisar de qualquer lugar e muito mais”, explica.

O app colaborativo de vagas Trampolim tem hoje variedade de oportunidades, principalmente para cargos normalmente divulgados em placas, como promotor de vendas, auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, cozinheiro, recepcionista, entre outros. Hoje já são mais de 15 mil usuários cadastrados no app e 2 mil vagas ativas, em todo o país.

Para ajudar quem busca uma oportunidade, o 33Giga e app colaborativo de vagas Trampolim listam 5 vantagens de usar aplicativos.

#Busca ativa

Antes, a busca por emprego acontecia como uma “caça ao tesouro”. Era necessário bater de porta em porta nos estabelecimentos e descobrir se estavam precisando de algum profissional, para então deixar seu currículo e aguardar o contato.

Um processo que consumia horas que poderiam ser gastas com aperfeiçoamento profissional, por exemplo. Os aplicativos permitem que o candidato busque ativamente pela vaga sem precisar se deslocar até o local para descobri-la.

#Geolocalização

Trabalhar próximo de casa não é só uma questão de economia de tempo, como também está relacionado à qualidade de vida e à satisfação com o trabalho. Muitas vezes, existem boas oportunidades de emprego próximas ao local em que o profissional reside e que passam despercebidas por ele.

Utilizando a tecnologia de geolocalização, o candidato consegue procurar vagas na região que deseja e reduzir tempo e gastos com transporte.

#Colaboração

A busca por emprego pode ser mais fácil com a ajuda coletiva. No aplicativo, além de empregadores anunciarem suas vagas, os demais usuários podem divulgar oportunidades por meio de fotos de anúncios de rua, tiradas com o próprio celular, contribuindo para que ela chegue até quem precisa. Ou seja, há mais vagas na plataforma quando mais pessoas podem ajudar.

#Eliminar o uso do papel

Mais do que a facilidade e praticidade, eliminar papel também tem grande apelo ambiental. Graças a tecnologia, é possível saber onde há vagas abertas e ir direto ao local, sem precisar imprimir várias cópias para sair distribuindo por aí.

Também, muitas formas de candidatura são por WhatsApp, telefone ou email. Candidatos e empresas conseguem ter um contato inicial para alinhar possíveis entrevistas sem precisar se deslocar.

#Custo zero

Além de não pagar pelo aplicativo, o profissional também não precisa custear impressões e deslocamentos desnecessários, Basta acessar o aplicativo, se cadastrar e utilizar da forma como quiser.