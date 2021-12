Testamos: Caixa de som Soundcore Icon Mini, da Anker, é pequena e potente

Bianca Bellucci

21/12/2021 | 08:55



A caixa de som Soundcore Icon Mini, da Anker, é uma pequena e agradável surpresa. Isso porque o gadget entrega um som potente, que faz tremer o local em que está apoiado quando o volume está alto, em uma embalagem petit: apenas 9,5 cm de largura. Assim, é possível levar a festa para diversos lugares sem grandes dificuldades – o difícil, no entanto, vai ser não chamar atenção, uma vez que o design laranja é gritante.

Para usar a Soundcore Icon Mini é simples. Basta pareá-la via Bluetooth. Nos testes do 33Giga, a caixinha foi conectada a um celular iOS e outro Android. Em ambos os casos, a ligação foi rápida, bastando apertar o botão dedicado para encontrá-la em segundos. Existe também a possibilidade de plugar um cabo P2 – entrada típica de fone de ouvido – e usar o produto como auxiliar. O fio, entretanto, não acompanha o kit.

Uma vez que a caixa estiver conectada, é possível controlá-la por meio do aparelho que está pareado ou pelos botões localizados no topo da estrutura. Aqui, é importante lembrar de mantê-la deitada, pois a parte inferior é arredondada. Isso faz com que ela fique bamba quando colocada de pé, o que dificulta o uso dos comandos e aumenta as chances de quedas.

Raio-X

Nome: Anker SoundCore Icon Mini

Conexão: Bluetooth

Duração da bateria: até 8 horas

Potência: 3W

Dimensões (LxAxP): 9,5 x 7,6 x 3,6 cm

Peso: 212 gramas

O que anima: som potente e nítido, fácil de usar e transportar, bom alcance de Bluetooth, autonomia da bateria

O que decepciona: não dá para usá-la em pé, microfone não capta a voz muito bem, não vem com cabo P2

Preço: R$ 249,90

Site oficial: https://bit.ly/3yIkS4W



Em relação ao som, a Soundcore Icon Mini entrega ótimas batidas para diferentes ritmos musicais. Na avaliação, foram testadas músicas que vão de Chop Suey!, de System of a Down, até Chega, de Duda Beat. O pop-rap de MONTERO (Call Me by Your Name), de Lil Nas X, no entanto, não entregou uma boa sonoridade. Parecia que existia um vácuo na canção.

Também nesse contexto, é importante destacar o desempenho da caixinha em ligações telefônicas quando smartphones estão pareados. É possível atendê-las pelo gadget, mas não será uma boa experiência para quem está do outro lado da linha. Nos testes do 33Giga, foi necessário falar bem pertinho do alto-falante para o microfone conseguir captar decentemente a voz.

Dois detalhes positivos que merecem destaque, por sua vez, são o alcance do Bluetooth e a bateria. No primeiro caso, é possível chegar a uma distância de 20 metros sem que a comunicação se perca, tendo pouquíssimos cortes. Portas e paredes não atrapalham a experiência. No segundo, a autonomia é de até 8 horas – 3 horas a mais que sua concorrente direta, a JBL Go 2.

A Soundcore Icon Mini ainda vem com certificado IP67 (proteção contra poeira e resistência a até 1 metro de profundidade na água, por 30 minutos) e garantia de 18 meses. O preço sugerido é de R$ 249,90.