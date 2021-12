iFood realiza entrega com drones em Aracaju; veja como funciona

Da Redação

Do 33Giga



21/12/2021 | 08:55



O iFood leva entrega por meio de drones ao Nordeste, com início pela capital do Sergipe. Serão realizados diariamente voos com mais uma inovação: a entrega intermunicipal, com o diferencial de atravessar o rio Sergipe.

Ligando a capital ao município de Barra dos Coqueiros, saindo do shopping Riomar Aracaju, transformando uma rota que varia de 25 a 55 minutos por via terrestre, em apenas 5 minutos e 20 segundos pelo ar. O projeto é realizado em parceria com a empresa Speedbird Aero, responsável por fornecer e operar as aeronaves não tripuladas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como são as entregas por drones?

A entrega por meio de drones acontece em aeronaves específicas e destinadas para esta finalidade. O voo ocorre em um percurso pré-estabelecido – de um ponto de decolagem e pouso do equipamento, reduzindo em média 70% do tempo total nas rotas.

A partir do ponto de retirada do droneport, o entregador segue nos modais tradicionais (moto, bicicleta ou patinete) e transporta até a casa dos clientes.

“A entrega por meio de drones traz não só mais segurança, eficácia, e redução de tempo, mas também contribui na redução da emissão de CO2”, destaca Manoel Coelho, CEO da Speedbird Aero.