Celta é campeão da Copa Uniligas 2021

Dérek Bittencourt



21/12/2021 | 08:48



O Celta FS, de Diadema, foi o grande campeão da Copa Uniligas de futsal, ontem à noite, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo. Na final, a equipe diademense teve pela frente o Areião TNT, de Santo André, time que conta com os profissionais Xaropinho e Mancine – que defendem a equipe da cidade. E depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o Celta venceu nos pênaltis por 4 a 2 – com direito a uma defesa do goleiro Pingo.

O público na arena esportiva são-bernardense foi modesto, mas barulhento. Os torcedores de ambas as equipes empurraram seus jogadores. Os fãs do Areião TNT celebraram primeiro quando Kanté abriu o placar, após falha do goleiro Rafael. Porém, Guilherme deixou tudo igual e levou a definição do campeão às penalidades, nas quais o Celta se deu melhor.

“Time de amigos e a união fez a diferença”, destacou à TVila o jogador Guilherme, que profissionalmente recentemente esteva no time da AABB. “Fizemos história”, exaltou o técnico Edimar, que devolveu a provocação de outros times que não acreditaram no potencial do Celta. “Quem falou agora está batendo palma para nós.”

O presidente do Santo André Futsal e da Uniligas, Rodolfo Guedes, exaltou o resultado do torneio. “Muito contente, porque num ano ainda muito difícil por toda a situação que estamos passando, a competição tinha que acontecer. Ela é encarada com muita seriedade. Fechamos com chave de ouro. Parabenizar o Celta, que mostra o quanto a modalidade contagia todo mundo. É a equipe apontada como a menos favorita na competição, mas ganhou. Então estamos muito felizes e quem ganha é o futsal das sete cidades”, concluiu