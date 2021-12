Com covid-19, NHL adia jogos e dificulta ida de atletas para Olimpíada de Inverno

21/12/2021 | 08:00



O aumento expressivo nos casos de covid-19 tem preocupado bastante as ligas esportivas nos Estados Unidos e Canadá. Após a NBA, a liga de basquete, e a NFL, de futebol americano, terem grandes problemas com o crescimento do número de infectados, a NHL, que organiza o campeonato de hóquei no gelo na América do Norte, decidiu tomar providências para não ter que interromper a temporada 2021-2022.

A National Hockey League e a liga de jogadores profissionais da modalidade (NHLPA, na sigla em inglês) decidiram suspender os jogos que requeriam a travessia da fronteira para o Canadá, ou do Canadá para os Estados Unidos, e também pararam as atividades de mais duas equipes visando controlar o surto de covid-19. As franquias também passaram ter que fazer testes diários pelo menos até 1.º de janeiro.

Com a decisão, o Detroit Red Wings e o Toronto Maple Leafs se juntam a Colorado Avalanche, Florida Panthers, Calgary Flames, Nashville Predators e Boston Bruins na paralisação das atividades. Os times baseados no Canadá não jogarão nos Estados Unidos entre esta segunda e a quinta-feira, em jogos que devem ser remarcados. O campeonato faz uma pausa entre os próximos dias 24 e 26.

"Continuaremos a jogar o cronograma da temporada regular de 2021-2022. Embora tenha havido um aumento recente nos resultados positivos do teste covid entre jogadores, treinadores e equipes de hóquei, tem havido um baixo número de casos positivos que resultaram em sintomas preocupantes ou doenças graves", disseram a NHL e a NHLPA em um comunicado conjunto.

Cerca de 10% dos mais de 700 jogadores da liga estavam no protocolo de saúde da liga no último sábado. Até o momento, 27 jogos foram adiados desde sábado e mais 12 previamente marcados serão remarcados.

O comunicado também foi bastante enfático sobre a presença de atletas em Pequim-2022. "Com a contínua incerteza causada pela pandemia, a NHL e a NHLPA estão discutindo ativamente a questão da participação do jogador da NHL nos Jogos Olímpicos de Inverno e esperam estar em posição de anunciar uma determinação final em nos próximos dias", pontuou.

As medidas da NHL já foram criticadas por ao menos um jogador. Trata-se de Nick Cousins, atacante do Nashville Predators e um dos contaminados.