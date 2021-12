Ainda dá tempo de viajar no Natal. Confira 3 ótimos destinos no Brasil

Redação

Quem pretende viajar no Natal e deixou o planejamento para a última hora ainda encontra boas opções de destinos no Brasil. Alguns hotéis e pousadas estão com vagas a serem preenchidas, então vale a pena fazer as reservas o quanto antes para celebrar as festas.

Entre os melhores destinos para viajar no Brasil neste período do ano estão Paraty (RJ), Campos do Jordão (SP) e Salvador (BA) (nesta última haverá até festa de Réveillon e rooftop de luxo). Confira.

Viajar no Natal: 3 destinos no Brasil

Motivos não faltam para visitar Paraty (RJ), Campos do Jordão (SP) e Salvador (BA). Veja como aproveitá-los ao viajar no Natal.

Paraty

Paraty é um excelente destino em qualquer época do ano, mas no Natal a cidade fluminense ganha um toque a mais de magia. Isso porque o Centro Histórico fica todo iluminado e pronto para receber os visitantes com o melhor do espírito natalino.

Onde ficar em Paraty

A cidade oferece ótimas opções de hospedagem, como a Pousada do Sandi. No Natal, o local também ganha um clima especial. Quem passar por lá terá a oportunidade de curtir diversas atividades, entre elas birdwatching (observação de aves) e roteiros temáticos com foco em esporte, gastronomia, arte e kids, além de passeios de barco pela baía de Paraty.

Campos do Jordão

Cidade mais alta do Brasil, Campos Jordão é famosa pelas suas temperaturas amenas e o clima frio que atraem milhares de turistas durante o inverno. No verão, porém, a cidade segue com uma atmosfera agradável, e o que é melhor: com menos lotações.

Lá, dá para curtir diversas atividades ao céu aberto, fazer comprinhas e aproveitar ótimos restaurantes. O passeio no centrinho de Capivari é sempre um must, assim como o tour de trem em Campos do Jordão.

Onde ficar em Campos do Jordão

O Hotel Toriba é uma das opções mais clássicas de Campos do Jordão. Fundado em 1943, tem arquitetura inspirada ns paisagens alpinas e está fincando em uma ampla área verde.

A infraestrutura inclui academias de ginástica, jacuzzis com hidromassagem e um bosque privativo. Além disso, os hóspedes se depara com ótimos restaurantes, como o italiano Pennachi.

Salvador

Outra boa opção para viajar no Natal é Salvador. Nesta época do ano, a capital da Bahia oferece diversas opções de passeios para quem deseja mesclar praias com atividades históricas. O centro da cidade, tombado como Patrimônio Mundial pela UNESCO, é marcado por uma linda arquitetura colonial portuguesa, que pode ser vista em igrejas, casarões e sobrados.

De lá, é possível seguir para lindas praias nos arredores, sobretudo no sentido norte, com destino à Praia do Forte – veja aqui quatro motivos para ir até lá. Perfeito para curtir o verão.

Onde ficar em Salvador

É justamente no Centro Histórico da capital baiana que fica o Hotel Fasano Salvador, um dos mais luxuosos do Brasil. Instalado em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, o local é ideal conta com spa e um charmoso restaurante italiano.

Ali dá para provar antepastos, massas, carnes, risotos e peixes, além de pratos típicos da gastronomia baiana assinados pela chef Tereza Paim.