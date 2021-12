Curry e Green brilham e Warriors derrotam Kings; Embiid comanda vitória dos 76ers

21/12/2021 | 07:30



Stephen Curry é garantia de show na NBA quando está em quadra. E quando tem a companhia de Draymond Green, ninguém para o Golden State Warriors. Na rodada de segunda-feira da temporada regular, o armador garantiu mais 30 pontos na carreira, com quatro arremessos de três convertidos, na vitória por 113 a 98 contra o Sacramento Kings, em San Francisco.

Draymond Green, no entanto, foi quem dominou o jogo pelo lado dos mandantes: o ala-pivô fez 16 pontos, deu 10 assistências e pegou 11 rebotes em 33 minutos de quadra. Um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) para os Warriors, que seguem na vice-liderança da Conferência Oeste.

Vestindo a camisa dos Kings - 11.° colocado no Oeste - Tyrese Haliburton veio de partida com recorde de pontos na carreira e saiu de quadra com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 24 pontos e 11 assistências, cestinha de sua equipe.

Se Curry garantiu mais 30 pontos para a sua lista, metade deles vieram no último quarto de jogo. Steph ficou em quadra por 36 minutos, mas foram nos 12 finais que ele marcou 15 pontos.

Em Boston, o Philadelphia 76ers voltou a vencer após três partidas ao derrotar o Boston Celtics por 108 a 103, em jogo disputado no ginásio TD Garden. Mesmo desfalcado de diversos jogadores por conta dos protocolos de saúde e segurança contra a covid-19, o time da Filadélfia contou com atuação de gala do camaronês Joel Embiid para conquistar importante vitória contra um rival direto da Conferência Leste.

Embiid fez de tudo na partida. O pivô teve um "double-double" com 41 pontos e 10 rebotes, distribuiu cinco assistências, deu quatro tocos e foi o grande nome da partida com atuação monumental, sobretudo no segundo tempo do jogo e nos momentos finais da partida.

Ao lado dele, Seth Curry e Tobias Harris apareceram muito bem. O irmão de Stephen Curry marcou 26 pontos, com quatro rebotes e sete assistências, e Harris deixou a partida com 25 pontos, sete rebotes e três assistências.

Os Celtics lutaram até o fim do jogo e após começar em desvantagem, conseguiram a virada no segundo tempo e deram indícios de que conseguiriam mais uma vitória, que acabou "escorrendo pelas mãos" nos últimos minutos. O grande nome da franquia de Boston foi Jaylen Brown, que marcou 30 pontos, com cinco rebotes e quatro assistências.

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Boston Celtics 103 x 108 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 133 x 118 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 99 x 102 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 112 x 102 Charlotte Hornets

Golden State Warriors 113 x 98 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 92 x 116 San Antonio Spurs

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Miami Heat x Indiana Pacers

New York Knicks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns