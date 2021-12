O consultor improvável

Dérek Bittencourt



21/12/2021 | 00:01



O Diário trouxe na edição de Esportes de ontem o novo executivo de futebol do São Caetano, Pedro Soriano, de apenas 31 anos. Entusiasmado com o projeto de ascensão do Azulão, deixou seu cargo no Sampaio Corrêa-MA, o qual ajudou a manter na Série B nacional e a conquistar o Campeonato Maranhense, para ser um dos pilares desta reconstrução são-caetanense, junto ao presidente Manoel Sabino Neto e ao vice Mauricio Reigado. Entretanto, o que ninguém sabe – ou poucos sabem – é que a chegada do dirigente no Anacleto Campanella tem participação de um ídolo justamente do maior rival, o Santo André: o ex-diretor Sérgio do Prado. Atualmente diretor do Guarani, ele – que dedicou 18 anos da carreira (somando as três passagens) ao Ramalhão, com títulos (como Copa do Brasil e Série A-2) e acessos (inclusive à Série A do Brasileiro, em 2008) – trabalhou por três anos com Soriano enquanto este foi supervisor de futebol do Bugre e serviu como um conselheiro para sua vinda agora ao São Caetano.

Se uma das principais metas do novo Azulão é se profissionalizar, contar com a consultoria de Sérgio do Prado é um grande acerto. Profissional de grande experiência no futebol – além de quase duas décadas no Santo André, ainda passou três temporadas no Palmeiras, e rodou por Rio Claro e Bragantino –, sabe o caminho das pedras o qual deve ser percorrido pelos são-caetanenses. Aliás, um passarinho me contou que o plano A do São Caetano era justamente Sérgio do Prado, que, entretanto, está com trabalho consolidado no Guarani e, por consequência, acabou sugerindo Pedro Soriano à função. Jovem, ambicioso e com muita energia para gastar, o contratado tem o perfil que casa exatamente com aquilo que Sabino e Reigado querem para o Azulão. Vejo como um grande reforço e acredito que será peça fundamental para os próximos passos do clube. Além disso, no bate-papo que tivemos e também em entrevista ao Lente Esportiva, ontem à noite, mostrou conhecimento da história do clube. Por ser paulista, acompanhou de perto os anos áureos do time que tem Adhemar como maior ídolo.

RECORDAR É VIVER

Bonito de ver jogadores tão identificados com o São Caetano de volta ao Anacleto Campanella. Mesmo que apenas por uma noite, para participarem de jogo beneficente, o pré-citado Adhemar, bem como o goleiro Silvio Luiz e o volante Claudecir foram três dos ídolos azulinos que estiveram em meio a tantos outros craques da bola. Se o presidente Sabino me permite uma sugestão, acho que deveria encontrar funções para o trio. Conversei com Adhemar, por exemplo, e o entusiasmo com o qual o ex-camisa 18 fala sobre o clube é extremamente encantador. “O São Caetano está para a minha vida assim como estou para o São Caetano. Quando se fala em São Caetano se fala em Adhemar, e quando se fala em Adhemar, se fala em São Caetano”, resumiu ele, de forma simples, clara e direta.

PARABÉNS PARA VOCÊ!

O São Bernardo FC completou ontem 17 anos desde a fundação, em 20 de dezembro de 2004, justamente uma das temporadas mais gloriosas para o futebol do Grande ABC. Afinal, foi naquele ano que o Santo André conquistou a Copa do Brasil e o São Caetano foi campeão paulista. O Tigre surgiu justamente para que os torcedores de São Bernardo também tivessem um time para dar-lhes orgulho. Ao menos foi o que mais de uma vez me contou o fundador e ex-presidente Edinho Montemor. E o Aurinegro completa seu 17º ano justamente com o melhor desempenho em uma única temporada, sendo bicampeão da Série A-2 e bicampeão da Copa Paulista, alcançando o acesso para a elite estadual e garantindo vaga na Série D do Brasileiro. Nas redes sociais, diversos jogadores e ex-atletas que vestiram a camisa do São Bernardo FC publicaram mensagens felicitando o clube pela data, entre eles os atacantes Raul, Samuel Dias, Sandrinho e Rodrigo Alves e Marcelinho, os laterais-direitos Lucas Mota, Lucas Ferron e Eduardo Diniz, os meias Gionnotti, Thiago Primão, Francisco Alex e Rafael Costa, os volantes Rodrigo Souza, Daniel Pereira, Alex Guedes e Marino, os zagueiros Nicolas e Renan Diniz, os goleiros Junior Oliveira e Gabriel Gasparotto, entre muitos outros, incluindo o técnico Márcio Zanardi. Parabéns, Tigre, Tigre, Tigre do ABC!

MODALIDADE EM ASCENSÃO

O beach tennis é – sem dúvida alguma – o esporte que mais cresceu no Grande ABC nos últimos tempos. O número de locais para a prática da modalidade é cada vez maior e, consequentemente, aumenta a quantidade de pessoas que passam a treinar e até competir. Assim, até mesmo clubes passaram a enxergar o potencial que tem e o interesse que desperta o tênis de praia. O Primeiro de Maio FC, de Santo André, por exemplo, vai ter espaço exclusivo a partir do ano que vem. “Aprovamos o orçamento para o ano que vem e o clube contará com quadra de beach tennis”, declarou o presidente Fernando Martini. Bom para os associados e melhor ainda para a região, que pode não só formar novos jogadores como receber mais competições.