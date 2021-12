Fiat lança série de despedida do Uno

Nilton Valentim



20/12/2021 | 23:53



Após 37 anos de produção ininterrupta no Brasil, o Uno não será mais fabricado. Para se despedir do icônico modelo, a Fiat está lançando a série especial Ciao, que terá 250 unidades. Ao longo de quase quatro décadas, foram montadas 4.379.356 unidades.

“Ao longo dos seus 37 anos de mercado, o Uno se tornou um ícone e marcou a vida de milhões de brasileiros. O Uno foi o veículo mais vendido da Fiat na América do Sul, além de ter sido pioneiro em muitos quesitos durante toda a sua trajetória, afirma Herlander Zola, diretor do brand Fiat América do Sul e operações comerciais Brasil.

A série especial é numerada com um emblema que identifica a unidade e marca a despedida do carro. A configuração é exclusiva, para honrar fãs e colecionadores.

Todas as unidades são pintadas exclusivamente de cinza silverstone, com teto, retrovisores externos e spoiler traseiro pintados de preto. As portas têm maçanetas na cor do veículo e um adesivo lateral com o nome Uno Ciao acompanhado da frase la storia di una leggenda (a história de uma lenda, em italiano).