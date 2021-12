Mercedes seleciona mulheres para curso de capacitação

Nilton Valentim



20/12/2021 | 23:50



A Mercedes-Benz do Brasil, em parceria com a ONG (Organização Não Governamental) Cruzando Histórias, lançou o curso Impulsione Sua Carreira – Edição Desperte Sua Estrela. Vão ser selecionadas 65 mulheres que estão sem renda. Elas vão participar de uma iniciativa que tem como objetivo ampliar as suas chances de ingressar no mercado de trabalho.

Podem participar pessoas que residam nos sete municípios do Grande ABC, Campinas e também em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Localidades que estão próximas de onde a montadora de origem alemâ possui unidades.

O número de vagas é uma alusão ao tempo em que a montadora está instalada no Brasil – a Mercedes completou 65 anos de atividades no País.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site da Cruzando Histórias (https://www.cruzandohistorias.org/desperte-sua-estrela). Podem participar da jornada mulheres com mais de 18 anos, que querem evoluir na carreira e encontrar novas oportunidades de trabalho.

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), aproximadamente 8,5 milhões de mulheres foram afastadas de seus trabalhos durante a pandemia.