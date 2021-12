O garoto-propaganda de Rio Grande

Do Diário do Grande ABC



21/12/2021 | 05:23



Após escapar de dois pedidos de impeachment em Rio Grande da Serra, o prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (PSDB), tem aproveitado os momentos de paz política e realizado inúmeras propagandas dos mais diversos tipos de lojas em suas redes sociais. Como um verdadeiro garoto-propaganda. Somente na última semana, Claudinho fez vídeo dentro de uma loja de chocolates que acabara de chegar na cidade, em duas farmácias e também em um posto de combustível. Ontem, por exemplo, o prefeito fez propaganda de um restaurante japonês. Nas imagens, o tucano convida a população da cidade a prestigiar os estabelecimentos e fala que os comércios estão fazendo a economia girar no município.

Eleição 2022

Aliado de primeira hora do ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), o deputado estadual Campos Machado (Avante) tem organizado o partido em função do ex-tucano. Com a possibilidade, entretanto, de Alckmin compor chapa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato a vice-presidente e não disputar pleito estadual, Campos Machado tem se articulado para se lançar pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo no ano que vem.

Confraternização

Com base em Santo André, o secretário executivo de Habitação do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni (DEM), participou de uma confraternização na Associação dos Servidores do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O encontro reuniu também servidores da gestão do prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), além dos vereadores, ex-parlamentares, e de integrantes do primeiro escalão, como o secretário de Segurança Pública Cidadã, Edson Sardano, o titular da Pasta de Inovação e Administração, Almir Cicote, integrante da Unidade de Apoio Governamental Donizetti Pereira e o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Rafael Dalla Rosa. Marangoni é potencial candidato a deputado na próxima eleição, mas falta definir se será pleiteante à Assembleia ou se à Câmara Federal.