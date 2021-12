Após um ano, Auricchio recebe diploma de prefeito

Daniel Tossato



21/12/2021 | 04:56



Prefeito eleito em São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) foi diplomado na tarde de ontem, praticamente um ano depois de vencer a eleição em novembro de 2020. Agora aguarda apenas a realização da solenidade de posse, pela Câmara, para assumir o Paço pela quarta vez, mas a data do ato ainda não está definida.

Como não houve solenidade oficial de diplomação, devido à pandemia da Covid-19, Auricchio enviou o deputado estadual e seu filho, Thiago Auricchio (PL), e a advogada que o representa, Fabiane Vigilio, para retirar o documento no cartório eleitoral da cidade. Antes disso, entretanto, o parlamentar e a defensora tiveram que esperar a recontagem dos votos da eleição, o que faz parte do rito para a entrega do diploma de prefeito.

Assim que os votos foram recontados, o cartório liberou o documento aos representantes de José Auricchio Júnior. Nas redes sociais, ele posou com o diploma ao lado do filho, Thiago, e também de sua advogada, e agradeceu.

“Hoje, segunda-feira (ontem), fui oficialmente diplomado pela Justiça Eleitoral como prefeito de São Caetano. O documento foi entregue à advogada Fabiane Vigilio e ao deputado estadual Thiago Auricchio, no cartório eleitoral da cidade. Neste momento, os recebo em meu escritório, confirmando os 42.842 votos, 45,28% dos votos válidos, para o exercício do quarto mandato à frente do Palácio da Cerâmica”, declarou o chefe do Executivo em seu Instagram.

Durante a entrega do diploma, Thiago declarou ao Diário que nunca duvidou que o desfecho seria a diplomação e a posse de seu pai.

“Sempre acreditei em um final feliz. Sempre acreditei na Justiça. A espera foi dura, mas também nos deu muitos aprendizados. Aguardamos muito por esse momento”, afirmou o parlamentar. E também em seu perfil em rede social, Thiago publicou texto lembrando os momentos em que o pai assumiu a Prefeitura de São Caetano.

“Pai, que você siga sendo essa fonte inesgotável de inspiração. Prefeito, que você faça desse o melhor dos seus quatro mandatos. Por mim, por nós e por São Caetano”, disse.



HISTÓRICO

A diplomação de Auricchio como prefeito de São Caetano ocorreu mais de um ano depois de sua vitória nas urnas na eleição, em novembro de 2020. Assim que venceu o pleito, o tucano viu diplomação e posse serem impedida pela Justiça Eleitoral do município, por meio da juíza Ana Lúcia Fusato, da 166ª Zona Eleitoral. O tucano foi condenado por captação ilegal de recursos na eleição anterior e recorreu. Presidente da Câmara de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania) foi alçado a prefeito interino enquanto não havia decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Na última quinta-feira, o TSE finalmente julgou o caso e liberou Auricchio a tomar posse como prefeito de São Caetano. A decisão veio por unanimidade. Na ocasião, a corte também negou recurso de Fabio Palacio (PSD), que ficou em segundo lugar nas eleições de 2020. O adversário de Auricchio alegou possuir documentos que comprovam novos crimes relacionados ao processo. Foi pedido que o julgamento fosse convertido na apuração das provas.

O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, porém, entendeu que decisões da corte em casos similares apontam no sentido de que o acréscimo de documentos no processo têm como limite o prazo da diplomação dos candidatos eleitos, vencido em 18 de dezembro do ano passado.