Luca exalta trabalho do Cachorrão e projeta acesso na Série A-3

Do Diário do Grande ABC



20/12/2021 | 20:01



O EC São Bernardo está em fase de preparação para o Campeonato Paulista da Série A-3 e, em meio aos reforços, aqueles que permaneceram do grupo que disputou a Copa Paulista vivem a expectativa de contribuírem para a equipe do técnico Renato Peixe alcançar a principal meta, que é a promoção de volta à A-2. Este é o caso do atacante Luca, 24 anos, que vem treinando com o elenco alvinegro.

“A preparação está sendo muito intensa e produtiva, com o grupo de atletas trabalhando firme. O nosso objetivo é somente o acesso. Estou confiante que vamos conseguir esse objetivo, já que tanto o elenco quanto a comissão técnica contam com excelentes profissionais”, exaltou.

O Cachorrão conta com outros cinco remanescentes da disputa da Copa Paulista: o goleiro Ramon, o zagueiro Raphael, o lateral-direito Douglas, o volante Iago, o meia Diego Andrade e o atacante Bosco.