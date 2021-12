Clube do pentacampeão Edmilson é campeão em Pernambuco

Do Diário do Grande ABC



20/12/2021 | 19:42



O Ska Brasil, clube que é presidido pelo pentacampeão mundial e ex-consultor do Sâo Caetano, Edmilson, foi campeão da Aldeia International Cup em Camaragibe, Pernambuco, na categoria sub-14. Na final, venceu o time da casa, o Retrô, por 1 a 0. Foi o primeiro torneio presencial para a categoria após o início da pandemia do novo coronavírus no País.

"Fico muito feliz e emocionado em ver essa garotada podendo voltar a jogar futebol depois de 20 meses parados por conta da pandemia. Esta conquista é apenas uma materialização do trabalho que vem sendo realizado no Ska Brasil, que independente de ganhar ou perder, tem o foco na formação destes jovens atletas. Muitos fizeram a primeira viagem de avião da vida e esse é o tipo de coisas que não tem preço", disse Edmilson, que atuou como consultor no Azulão por alguns meses, mas precisou se afastar por motivos pessoais.

A equipe, que tem sede em Santana de Paranaíba, teve o artilheiro da competição, João Paulo, que marcou sete gols em cinco jogos, além do goleiro menos vazado, Guilherme Alves, que sofreu apenas três gols e foi inclusive o herói da classificação

para a final ao defender três pênaltis na disputa com o Sport-PE na semifinal.

Em 2022, o Ska Brasil disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro (inclusive como time-sede, recebendo Vasco, Lagarto-SE e Rio Claro), e pretende disputar novamente a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, a exemplo de 2020 - em razão das reformas no estádio, não participou em 2021.



Há três semanas, Edmilson esteve de volta a São Caetano para a inauguração da sede da administração do futebol do Azulão. Na ocasião, teve inclusive direito à palavra e agradeceu a oportunidade e a confiança do presidente Manoel Sabino Neto.