Vínculo entre Uber e motorista

A Justiça do Trabalho deu passo importante em um dos mais controversos da última década. Isso porque o Colegiado da 3ª Turma do TST (Tribunal Superior do Trabalho) já formou maioria no julgamento da matéria que discute a existência de relação de emprego entre o motorista por aplicativo e a plataforma da Uber. O relator, ministro Mauricio Godinho Delgado, havia proferido seu voto em dezembro de 2020. Na época, o relator foi favorável ao reconhecimento do vínculo empregatício. Na retomada do julgamento no último dia 15 de dezembro, o ministro Alberto Luiz Bresciani acompanhou o relator e também considerou a existência de vínculo empregatício entre a plataforma e o motorista. Desta forma, com dois votos favoráveis, a 3ª Turma do TST já formou maioria no entendimento sobre o assunto, uma vez que é composta por três ministros.



Esta é a primeira vez que uma das oito turmas existentes no TST se posiciona a favor do reconhecimento de vínculo empregatício entre a Uber e os motoristas cadastrados. A matéria já havia sido apreciada e negada em outras duas ocasiões. No julgamento atual, o relator entendeu que a tecnologia da plataforma possibilita controle muito mais profundo da empresa sobre o motorista cadastrado, através de algoritmos, do que os critérios objetivos estabelecidos na CLT (Consolidação da Leis do Trabalho). Em alguns tribunais regionais do País já havia sido aceita a ideia de codificação comportamental dos motoristas por meio da programação de algoritmos, utilizando enorme volume de dados, armazenando em seu código fonte e os direcionando especificamente para cada motorista, compondo assim estratégia de gestão, controle e fiscalização, ficando caracterizado conceito moderno e sofisticado de subordinação.



O ministro Bresciani entendeu da mesma forma e citou em trechos de seu voto o posicionamento da Justiça europeia, que já vem decidindo pela existência do vínculo em países como Inglaterra, França, Suíça e Itália. Em seu voto, Bresciani frisou que a existência da flexibilidade de horários não significa autonomia no exercício do trabalho, ressaltando também a presença da pessoalidade, um dos requisitos previstos na CLT, uma vez que o motorista precisa abrir conta no aplicativo com o fornecimento de dados pessoais. Atualmente, os motoristas da plataforma são considerados autônomos. Porém, com a fixação da tese de reconhecimento de vínculo empregatício, os trabalhadores poderão pleitear direitos trabalhistas como férias e 13º salário, além de direitos e benefícios previdenciários como auxílios e aposentadorias.



Ruslan Stuchi é advogado e sócio do escritório Stuchi Advogados. Renato Cardoso Pereira é advogado especialista em direito do trabalho do escritório Stuchi Advogados.



PALAVRA DO LEITOR

Boas-Festas

Aparelho de audição

Meu amigo está esperando por dois anos um aparelho de audição e até o momento ninguém sabe informar quando ele receberá o dispositivo. Ele depende, totalmente, da mulher para se comunicar. A entidade responsável pela distribuição, que fica em Ribeirão Pires, alega que a Prefeitura de Santo André não está repassando a verba para tal fim.

Antonio Knoll Filho

Santo André



Café com leite

Os mais antigos devem lembrar da figura do ‘café com leite’. Era aquele que não deveria ser levado a sério no que fazia, ou dizia – era ignorado. ‘CaPetaneados’ por certo ‘Messias’, parece que essas figuras estão em destaque. O passaporte vacinal não será obrigatório. Mas é! As crianças não deverão ser vacinadas. Mas serão. Os vacinados vão morrer. Aí é triste, pois, só eles sobreviveriam, e a eles caberia perpetuação da espécie. As evidências científicas reconhecidas internacionalmente finalmente estão prevalecendo. Na verdade, este direcionamento natural é muito bom, diminui o ódio, evita-se polêmicas e teremos paz.

Evaristo de Carvalho Nero

Santo André



Vírus 5.7 bi – 1

A farra com dinheiro público proporcionada por 317 deputados federais e 53 senadores é de R$ 5,7 bilhões para o fundo eleitoral, o que equivale a 16,285 vezes a próxima Mega da Virada, de R$ 350 milhões. É desperdício, dinheiro dos nossos suados impostos jogado fora, pois os congressistas são bem remunerados e não precisam dessa fortuna para a campanha eleitoral de 2022. Veja o nome de cada um deles no seu Estado e não o reeleja – são traíras. Os fundos eleitoral e partidário têm de ser extintos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Vírus 5.7 bi – 2

Sabe qual a diferença entre os deputados que votaram contra o novo e inominável valor do fundo eleitoral e dos vereadores andreenses que votaram contra o imoral aumento das cadeiras na casa? Nenhuma, pois todos sabem que serão beneficiados com as medidas. O único prejudicado será novamente o povo, que, se não reagir, arcará com os custos de mais esses descalabros.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



TSE

Leitor pergunta nesta coluna se não houve justiça no julgamento da eleição de São Caetano pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral – TSE x São Caetano, ontem). Houve sim , com certeza , foi sete a zero. Lembremos do episódio da mulher adúltera relatado no Novo Testamento pelo Apóstolo João , veja: Jo.8. A mulher estava condenada, sentenciada a ser vítima quando apareceu Jesus – o STF (Supremo Tribunal Federal) moral de todos os tempos. Este disse a célebre frase: ‘Quem não tiver pecado atire a primeira pedra’. Logo após escreve na terra palavras não registradas e que o vento e a chuva apagaram, e prontamente os acusadores, um a um, se retiraram. Jesus pergunta à mulher: ‘Onde estão os que te acusaram?’ As palavras escritas na terra certamente nominavam os equívocos e as faltas próprias dos acusadores, que se retiraran envergonhados. Jesus libertou a mulher não da culpabilidade, mas, sim, da sentença que certamente não merecia. Os denunciantes da chapa vencedora da eleição 2020 devem ficar afastados, envoltos em seus próprios equívocos até outubro de 2024, e a população, feliz por se sentir respeitada pelo sufrágio depositado conforme seus direitos.

Ruben J. Moreira

São Caetano